Рада дала 50 миллионов на кибербезопасность ЦИК

Центральная избирательная комиссия получит 49,66 миллионов гривен на усиление кибербезопасности информационных систем.

На данный момент в комиссии проводят стресс-тесты narodna-pravda.ua

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8496 об изменениях в государственный бюджет на 2018 год, выделив деньги на усиление кибербезопасности Центризбиркома.

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Соответствующее решение на заседании поддержали 253 народных депутата.

Закон предусматривает уменьшение расходов по бюджетной программе Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 49 млн 660 тысяч гривен.

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Вместо этого деньги пойдут на усиление кибербезопасности информационных систем ЦИК. Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Ранее стало известно, что в Центризбиркоме создадут подразделение по кибербезопасности.

Напомним, 13 ноября заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко сообщил, что на организацию президентских выборов в Украине потратят более 2 миллиарда гривен.