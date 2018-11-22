В ДТП в Черкасской области авто разорвало пополам, двое погибших

Авария с участием автомобилей BMW и Acura произошла на 240 км автодороги Киев-Знаменка. В ДТП два человека погибли и два травмировались.

В Черкасской области в четверг, 22 ноября, около села Косари Каменского района, на 240 км автодороги Киев-Знаменка, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает местное издание ВиЧЕрпно.

Отмечено, что эту информацию подтвердил и пресс-офицер областной полиции Дмитрий Грищенко. По его словам, авария произошла с участием автомобилей BMW и Acura.

"В автомобиле BMW, разорвавшего пополам, погибли два человека, в автомобиле Acura два человека травмированы", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Закарпатской области в среду, 21 ноября, столкнулись два автомобиля, оба водителя погибли.

Также сообщалось, что в Запорожской области произошло столкновение двух автомобилей, погибли два человека.

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