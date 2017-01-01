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Сутки на Донбассе: 4 вражеских обстрела, потерь в рядах ВСУ нет

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Противник вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также применял вооружение БМП и противотанковые ракеты.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

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За минувшие сутки, 22 ноября, подразделения сепаратистов четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ. Применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Один украинский военный получил легкие ранения.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в пятницу, 23 ноября.

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Противник прицельно открывали огонь по позициям ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстреливали оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Станица Луганская, Свободный, Луганское и Павлополь.

Кроме того, сепаратисты применили вооружение БМП возле хутора Вильный, а противотанковые управляемые ракеты – вблизи Луганского.

По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были ранены.

“С начала суток враг огневой активности не проявлял“, – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 21 ноября сепаратисты 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Один военный получил ранение.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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