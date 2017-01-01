Сутки на Донбассе: 4 вражеских обстрела, потерь в рядах ВСУ нет

Противник вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также применял вооружение БМП и противотанковые ракеты.

Читай также: Как ВСУ лишали боеспособности: Данные обнародовал Киевский НИИ судэкспертиз

За минувшие сутки, 22 ноября, подразделения сепаратистов четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ. Применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Один украинский военный получил легкие ранения.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в пятницу, 23 ноября.

Читай также: В зоне ООС прошли учения реактивной артиллерийской батареи

Противник прицельно открывали огонь по позициям ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстреливали оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Станица Луганская, Свободный, Луганское и Павлополь.

Кроме того, сепаратисты применили вооружение БМП возле хутора Вильный, а противотанковые управляемые ракеты – вблизи Луганского.

По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были ранены.

“С начала суток враг огневой активности не проявлял“, – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 21 ноября сепаратисты 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Один военный получил ранение.