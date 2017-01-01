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Вопрос цены на газ в переговорах с МВФ не закрыт - Минфин

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Главных вопросов обсуждения с МВФ, по словам Маркаровой, всего два: бюджет Украины и выход на рыночную цену на газ.
Министр финансов Оксана Маркарова
Министр финансов Оксана Маркарова
liga.net

Повышения цены на газ по-прежнему стоит на повестке дня в переговорах Кабмина и МВФ. Об этом во время брифинга в пятницу, 23 ноября, заявила министр финансов Оксана Маркарова, сообщает 112 Украина.

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Она также отметила, что вопрос цены на газ остается одним из ключевых для утверждения новой программы сотрудничества.

“Вопрос энергетической реформы и поднятия цены на газ, и соответственно повышение тарифов, которое с этим связано - это один из вопросов, который мы обсуждаем, да“, - констатировала она.

При этом Маркарова уточнила, что главных вопросов обсуждения с МВФ два. “Вопрос бюджета, конечно, и выход на рыночные цены на газ. Поэтому постановление Кабинет министров уже принял, сейчас идет процесс пересмотра самих тарифов, и мы ведем переговоры с МФВ для быстрейшего выхода на совет директоров“, - уточнила она.

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Как сообщалось, с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%. В Кабмине необходимость такого решения объяснили угрозой дефолта из-за неподписания соглашения с западными кредиторами.

Отметим, что данное повышение действует только до окончания отопительного сезона. После этого тарифы на газ повысят еще минимум дважды.

Как сообщалось, накануне Рада назначила Оксану Маркарову министром финансов.

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Теги: МВФ, Минфин, Кабмин Украины, цена на газ, повышение тарифов, Оксана Маркарова
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