Преподаватель Львовской политехники Иван Кульчинский оказался в неприятной ситуации из-за нового польского закона о запрете "пропаганды бандеризма".

В Польше за наклейку с трезубцем на авто возбудили дело против украинца

В Польше за наклейку с трезубцем на авто возбудили дело против украинца

В польском городе Перемышль на аллее Солидарности местный житель остановил Nissan Juke преподавателя Львовской политехники Ивана Кульчицкого из-за того, что на его автомобиле была наклейка с изображением трезубца - малого государственного герба Украины. Затем поляк обратился в полицию с обвинениями в адрес украинца.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на местный сайт Nowiny24.pl.

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Отмечается, инцидент произошел еще в субботу, 17 ноября. При этом местный житель “совершил гражданское задержание автомобиля на украинском регистрации, на котором бандеровская наклейка“ - трезубец. Наклейка была на крышке багажника автомобиля, рядом с ней было изображение льва - символа Львова и герб Львова.

Увидев трезубец, как пишет польское издание, Томаш вышел из своего авто и подошел к автомобилю Кульчицкого и потребовал снять наклейку. Кульчицкий отказал и уехал. В нескольких сотнях метров обеспокоен поляк догнал автомобиль Кульчицкого, подрезал, заблокировал и вызвал полицию.

Полиция на месте зарегистрировали заявление Томаша о подозрении на совершение преступления по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Польши. Ивана Кульчицкого допросили в качестве свидетеля. Наконец, наклейку с автомобиля он же снял. Во вторник, 20 ноября, полиция начала официальное расследование этого дела.

“Инициатор задержания, местный житель, который в польских СМИ фигурирует как Томаш, обвинил львовянина в “пропаганде бандеризма“, хотя польские дипломаты официально утверждали, что наклейки с трезубцем не противоречат никаким правовым нормам Польши“, - подчеркивают журналисты.

Местное СМИ также дают свою оценку этому инциденту, считая, что украинский преподаватель все же нарушил польское законодательство.

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Стоит отметить, что Иван Кульчицкий работает координатором Национального контактного пункта Информационные и коммуникационные технологии при Национальном университете Львовская политехника. На своей странице в Facebook Кульчицкий прокомментировал инцидент.

Кульчицкий уже обратился к генеральному консулу в Люблине Василию Павлюку по поводу этого инцидента и готовит такие же обращения в украинский МИД и другие ведомства.

Как сообщалось в феврале, возле Яремче поляка заставили поднять флаг УПА.