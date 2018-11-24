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В Украине изменят правила фото для документов

Комментариев: 2
Изменения коснутся правил по религиозным головным уборам.
Требования к фото изменятся
Требования к фото изменятся
slovoidilo.ua

Мусульманские общины приняли участие в совещании Министерства внутренних дел, где обсудили правила фотографирования на документы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В министерстве сообщили, что к ним длительное время поступали многочисленные обращения относительно проблемных вопросов, с которыми сталкиваются представители разных вероисповеданий. Среди прочего говорилось о фото для документов.

На сегодня, согласно действующему стандарту, в Украине запрещено фотографироваться на паспорт и другие документы в головном уборе.

“Мы должны сделать все, чтобы предоставить возможность лицам, принадлежащим к различным религиозным течениям и конфессиям, фотографироваться на документы без уязвимости их религиозных убеждений. Решение этого вопроса в масштабах Украины лежит исключительно в плоскости изменения стандартов“, – сказала заместитель главы МВД Татьяна Ковальчук.

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Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк добавил, что МВД совместно с Государственной миграционной службой настроены на улаживание проблемы. По его словам, единственным путем ее решения является изменение стандарта.

Результатом обсуждения стало обращение МВД и ГМС к госпредприятию “Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества“ с просьбой пересмотреть стандарты фотографирования на документы – этот вопрос уже включен в план работы института.

Напомним, ранее сообщалось, что заявление на ID-карту теперь можно заполнить онлайн.

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Теги: паспорт, Украина, фото, документы
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    24.11.2018, 11:54
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Права - документ государственный. государство отделено от церкви и религии. Пусть выполняют требования государства. Не хотят - на выход. В свои богодельни пусть как хотят - так и фотографируются.
виджай    24.11.2018, 11:28
Оценка:  +3
виджай
вообще подурели на этой религии...дебилы б ляд ь
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