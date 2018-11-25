Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе погиб украинский военный

Комментариев: 2
Наибольшая огневая активность противника наблюдалась возле Крымского в Луганской области. Там стреляли из минометов из минометов 120-мм калибра.
В зоне ООС погиб украинский военный
В зоне ООС погиб украинский военный
Пресс-служба Минобороны Украины

В течение минувших суток сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий погиб, сообщили в воскресенье, 25 ноября, в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что дважды противник вел обстрелы из оружия запрещенного минскими соглашениями.

"В результате боевых действий, смертельное ранение получил один военнослужащий Объединенных сил", – говорится в сводке.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка и Лебединский.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, из минометов калибра 120-мм сепаратисты обстреливали позиции ООС вблизи Новолуганского и возле Крымского. У последнего они проявили наибольшую огневую активность.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки, два противника уничтожено, еще три получили ранения.

Напомним, за сутки 23 ноября на Донбассе зафиксировали 11 вражеских обстрелов. Тогда были ранены два бойца ВСУ.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, погиб, сепаратисты, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Негорро    25.11.2018, 09:20
Оценка:  -2
Негорро
Зачем нам знать про дохлых наёмников Поросёнка?
Letohradek    25.11.2018, 09:48
Оценка:  0
Letohradek
Это реакция ватного скота на потери защитников Украины ... Слово администратору БМ.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь