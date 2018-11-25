На Донбассе погиб украинский военный

Наибольшая огневая активность противника наблюдалась возле Крымского в Луганской области. Там стреляли из минометов из минометов 120-мм калибра.

В течение минувших суток сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий погиб, сообщили в воскресенье, 25 ноября, в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что дважды противник вел обстрелы из оружия запрещенного минскими соглашениями.

"В результате боевых действий, смертельное ранение получил один военнослужащий Объединенных сил", – говорится в сводке.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка и Лебединский.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, из минометов калибра 120-мм сепаратисты обстреливали позиции ООС вблизи Новолуганского и возле Крымского. У последнего они проявили наибольшую огневую активность.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки, два противника уничтожено, еще три получили ранения.

Напомним, за сутки 23 ноября на Донбассе зафиксировали 11 вражеских обстрелов. Тогда были ранены два бойца ВСУ.

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