Керченский пролив для кораблей ВМС Украины перекрыл танкер

Танкер перекрыл проход под арками Керченского моста. Его сопровождают три российских военных катера и два военных вертолета.

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РФ заблокировала движение через Керченский пролив с помощью севшего на мель танкера, который преградил путь кораблям ВМС Украины на пути в порт Мариуполя.

Как сообщает КерчьИНФО, судно перекрыло проход под арками Керченского моста. Его сопровождают три российских военных катера и два военных вертолета.

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В командовании ВМС ВС Украины ранее сообщили, что российская сторона посадила на мель танкер перед Керченским мостом со стороны Азовского моря. Из-за действий РФ украинские корабли уже третий час не могут войти в Азовское море.

“История Черноморского флота (Севастополь) и 2014 повторяется. Затопим корабли, не дадим возможности пройти, ссылаясь на неизвестное судно в проливе“, - заявили в ВМС Украины.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли РФ в Азовском море протаранили украинский рейдовый буксир Яны Капу, который в сопровождении двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров совершал плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

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В ВМС ВС Украины сообщили, что у буксира в результате атаки были повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

В свою очередь, в так называемом крымском “погрануправлении ФСБ“ заявили, что три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России и движутся в сторону Керченского пролива.