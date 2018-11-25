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Керченский пролив для кораблей ВМС Украины перекрыл танкер

Комментариев: 8
Танкер перекрыл проход под арками Керченского моста. Его сопровождают три российских военных катера и два военных вертолета.
Керченский пролив для кораблей ВМС Украины перекрыл танкер
© kerchinfo.com
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  • Россия закрыла Керченский пролив
Керченский пролив для кораблей ВМС Украины перекрыл танкер
Россия закрыла Керченский пролив
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РФ заблокировала движение через Керченский пролив с помощью севшего на мель танкера, который преградил путь кораблям ВМС Украины на пути в порт Мариуполя.

Как сообщает КерчьИНФО, судно перекрыло проход под арками Керченского моста. Его сопровождают три российских военных катера и два военных вертолета.

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В командовании ВМС ВС Украины ранее сообщили, что российская сторона посадила на мель танкер перед Керченским мостом со стороны Азовского моря. Из-за действий РФ украинские корабли уже третий час не могут войти в Азовское море.

“История Черноморского флота (Севастополь) и 2014 повторяется. Затопим корабли, не дадим возможности пройти, ссылаясь на неизвестное судно в проливе“, - заявили в ВМС Украины.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли РФ в Азовском море протаранили украинский рейдовый буксир Яны Капу, который в сопровождении двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров совершал плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

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В ВМС ВС Украины сообщили, что у буксира в результате атаки были повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот. 

В свою очередь, в так называемом крымском “погрануправлении ФСБ“ заявили, что три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России и движутся в сторону Керченского пролива.

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Теги: Азовское море, Керченский пролив, танкер, корабли РФ, ВМС ВСУ
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Комментариев (8)
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BROKER666    25.11.2018, 17:32
Оценка:  +1
BROKER666
это ж какими припиZденно-ипанутыми надо быть чтоб из-за двух лёгких катеров и раненного буксира топить танкер и поднимать в небо штурмовики и вертолёты...
weightless    25.11.2018, 17:03
Оценка:  +1
weightless
У лаптей большой опыт затопления своего флота
со времен Крымской войны и Цусимы))
Strv-003-3    25.11.2018, 17:00
Оценка:  -2
Strv-003-3
говорили шароварам что бы запрос делали а не перрли напролом
shurag    25.11.2018, 16:56
Оценка:  +1
shurag
вот тупые ватники всё им мало
Колишній-східняк    25.11.2018, 16:30
Оценка:  -1
Колишній-східняк
От город-героя Севастополя далеко, а они уже затопили. Совпадение? Не думаю.
ВосставшийИзБана    25.11.2018, 16:42
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Мы пред врагом не спустили
Славный Андреевский флаг,
Сами взорвали "Корейца",
Нами потоплен "Варяг".
Колишній-східняк    25.11.2018, 17:12
Оценка:  0
Колишній-східняк
ишь волны морские прославят в веках геройскую гибель "Варяга".
ВосставшийИзБана    25.11.2018, 17:28
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Не так давно прочитал действительную историю этого героического затопления. Это был совсем не боевой конфликт, а спор о праве занять якорную стоянку.
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