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Филарет призвал "каинов" из России прекратить творить зло

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 6
Филарет обратился к украинцам из-за эскалации в Азовском море.
Патриарх также призвал политиков "отложить споры и сплотиться"
Патриарх также призвал политиков "отложить споры и сплотиться"
cerkva.info

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет выступил с открытым обращением об очередном акте агрессии Российской Федерации против Украины, на этот раз, в Азовском море и призвал  россиян “опомниться и прекратить зло“.

Соответствующее обращение патриарха обнародовано пресс-службой УПЦ КП.

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“Произошел новый акт открытой вооруженной агрессии РФ против Украины - были атакованы и захвачены украинские военные корабли, ранены и взяты в плен наши моряки...  Опять обращаю свой голос к братоубийцам - новым каинам, которые называя наш народ своим братом, пришли в наш дом, чтобы проливать кровь и порабощать: опомнитесь и прекратите зло! Спрячьте меч и вернитесь в свой дом! “ - отметил Филарет.

Патриарх также призвал политиков “отложить споры и сплотиться“.

“Церковь Киевского патриархата призывает Божие благословение на украинских воинов, защищащих страну от агрессора и на всю нашу страну. Помните: с нами правда, поэтому - с нами Бог, а где Бог - там победа! Призываю всех верующих возносить свои молитвы за победу и мир для Украины - это тот посильный вклад в общее дело, которое может сделать каждый из вас“, - отметил Филарет.

Церковный иерарх со всей прямотой констатировал, что до сих пор Кремль пытался ложью скрывать свою агрессию против украинского государства, используя войска без опознавательных знаков, прикрываясь местными коллаборационистами, рассказывая о “гражданской войне в Донбассе“ и “самоопределении народа Крыма“, но 25 ноября 2018 Российская Федерация сделала открытый акт агрессии против Украины, который уже не скрывает.

Он также заявил, что украинский народ может дать только один ответ на это нападение - “мужественно противостоять врагу, встав на защиту родного края, на защиту своей государственности и свободы“.

Как сообщалось, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль Дон совершил таран украинского рейдового буксира.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами.

Вечером стало известно, что в ходе прямого боестолкновения со спецназом РФ у Керченского моста были захвачены три корабля Украины. В ходе инцидента ранены шесть украинских моряков.

На фоне обострения ситуации СНБО провел срочное заседание, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине.

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Теги: Азовское море, Россия, корабль, агрессия, Филарет, церковь
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Комментариев (6)
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Shurat77    26.11.2018, 11:52
Оценка:  +6
Shurat77
ряженое чмо вякает, напялил на себя рясу , а сам Благодати священства не имеет, просто ряженый мужик.
whitewo    26.11.2018, 12:05
Оценка:  -2
whitewo
Ж0па пригорает. Курни кириловских сигарет - говорят сразу духовность зашкаливает
Sinobi-life    26.11.2018, 11:48
Оценка:  -9
Sinobi-life
Два поца с педерации уже вылили своё дерьмо под статьёй!!!
pochta-mail    26.11.2018, 11:46
Оценка:  +6
pochta-mail
Нет с тобой Бога,шавка в рясе...не засерай мозги наивным селянам...
whitewo    26.11.2018, 12:06
Оценка:  -1
whitewo
Фашинствующие подъехали - сейчас расскажут о равных, ровных, правильных и других
fkrfyfan    26.11.2018, 11:45
Оценка:  +4
fkrfyfan
Пусть своим томосом занимается, а не бросается грудью на защиту преступной власти
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