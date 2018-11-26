Филарет призвал "каинов" из России прекратить творить зло

Филарет обратился к украинцам из-за эскалации в Азовском море.

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет выступил с открытым обращением об очередном акте агрессии Российской Федерации против Украины, на этот раз, в Азовском море и призвал россиян “опомниться и прекратить зло“.

Соответствующее обращение патриарха обнародовано пресс-службой УПЦ КП.

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“Произошел новый акт открытой вооруженной агрессии РФ против Украины - были атакованы и захвачены украинские военные корабли, ранены и взяты в плен наши моряки... Опять обращаю свой голос к братоубийцам - новым каинам, которые называя наш народ своим братом, пришли в наш дом, чтобы проливать кровь и порабощать: опомнитесь и прекратите зло! Спрячьте меч и вернитесь в свой дом! “ - отметил Филарет.

Патриарх также призвал политиков “отложить споры и сплотиться“.

“Церковь Киевского патриархата призывает Божие благословение на украинских воинов, защищащих страну от агрессора и на всю нашу страну. Помните: с нами правда, поэтому - с нами Бог, а где Бог - там победа! Призываю всех верующих возносить свои молитвы за победу и мир для Украины - это тот посильный вклад в общее дело, которое может сделать каждый из вас“, - отметил Филарет.

Церковный иерарх со всей прямотой констатировал, что до сих пор Кремль пытался ложью скрывать свою агрессию против украинского государства, используя войска без опознавательных знаков, прикрываясь местными коллаборационистами, рассказывая о “гражданской войне в Донбассе“ и “самоопределении народа Крыма“, но 25 ноября 2018 Российская Федерация сделала открытый акт агрессии против Украины, который уже не скрывает.

Он также заявил, что украинский народ может дать только один ответ на это нападение - “мужественно противостоять врагу, встав на защиту родного края, на защиту своей государственности и свободы“.

Как сообщалось, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль Дон совершил таран украинского рейдового буксира.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами.

Вечером стало известно, что в ходе прямого боестолкновения со спецназом РФ у Керченского моста были захвачены три корабля Украины. В ходе инцидента ранены шесть украинских моряков.

На фоне обострения ситуации СНБО провел срочное заседание, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине.