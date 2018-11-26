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Военное положение: в указе Порошенко появился новый пункт

Комментариев: 10
Нардепы отказались голосовать за введение военного положения из-за пункта в печатном указе, которго не было на сайте президента.
Внеочередное заседание Рады по военному положению до сих пор не началось
Внеочередное заседание Рады по военному положению до сих пор не началось
Верховная Рада / Facebook

Стало известно, из-за чего народные депутаты отказались рассматривать предложенный президентом указ о введении военного положения на 60 дней. Как сообщили нардепы, в указе появился пункт об ограничении прав и свобод человека, пишет Страна.

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Отмечается, что в печатном тексте указа Порошенко появился пункт под номером три, которого нет в документе, опубликованном на сайте президента, и о котором не говорилось во время заседания СНБО в воскресенье.

В этом пункте перечислены права граждан, которые ограничиваются указом. В документе, который раздали депутатам, нарушены 12 конституционных прав украинцев. 

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Предусматриваются ограничения прав граждан по 12 статьям конституции: неприкосновенность жилья, тайна коммуникаций, защита личной информации, свобода передвижения и высказываний, участие в выборах и мирных собраниях, право частной собственности, недопущение принудительного труда, право на забастовки и образование. 

Юридических лиц касаются все 24 пункта ограничений.

Напомним, 25 ноября у Керченского моста военные РФ захватили три украинских корабля. Были ранены шесть украинских военнослужащих. В РФ заявили, что присутствие украинских военных кораблей в нейтральных водах было провокацией. Президент Петр Порошенко обвинил РФ в агрессии, созвал военный кабинет и потребовал от Рады ввести в стране военное положение. 

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Теги: депутаты, Рада, Порошенко, военное положение, Военное положение в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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dsd.ua    26.11.2018, 19:52
Оценка:  0
dsd.ua
Во благо примите и и подкормитесь Хозяину .
ipkuzma0    26.11.2018, 18:51
Оценка:  +14
ipkuzma0
С...ка за годы "войны" тысячи семей лишились отцов, братьев, сыновей. Сколько осталось инвалидами, которые не нужны этой стране? А тут 3 "лоханки" пнули. Всё, истерика, "наших бьют".
whitewo    26.11.2018, 18:57
Оценка:  -11
whitewo
Вопрос только в юридической плоскости. В первом случае - рф действовала неофициально, не мы, трактористы, любители руssКОГО мира и прочее. Во втором случае - собственно официальные представители рф. Почувствуйте разницу.
ipkuzma0    26.11.2018, 19:04
Оценка:  +11
ipkuzma0
Дело не в юридической плоскости, а в человеческой. Пос....ать два народа, 5 минут. А помирить, уйдут поколения.
weightless    26.11.2018, 19:28
Оценка:  -5
weightless
Кузя, если к Вам вломился сосед и отжал балкон и туалет
Вы будете назвать его братом?
farfalle    26.11.2018, 19:57
Оценка:  0
farfalle
тебе напомнить, что случилось до того, как он вломился?
Uldrih    26.11.2018, 18:37
Оценка:  -3
Uldrih
- Беня, а шо там такое на Украине происходит?
- Украина с Россией воюет.
- И шо, как там дела?
Uldrih    26.11.2018, 18:37
Оценка:  -3
Uldrih
- Ну Украина потеряла таки два миллиона гражданских, полуостров Крым, несколько вертолетов, пару десятков бронетранспортеров, убито много военных и ещё на грани перехода к России две большие области на востоке.
Uldrih    26.11.2018, 18:38
Оценка:  -3
Uldrih
- А у Русских шо?
— Таки не поверишь, они вообще на войну не явились
ummon    26.11.2018, 18:42
Оценка:  -2
ummon
'Беня, а шо там такое на Украине происходит'
это из категории тупых шуток для лаптей?
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