Военное положение: в указе Порошенко появился новый пункт

Нардепы отказались голосовать за введение военного положения из-за пункта в печатном указе, которго не было на сайте президента.

Внеочередное заседание Рады по военному положению до сих пор не началось Верховная Рада / Facebook

Стало известно, из-за чего народные депутаты отказались рассматривать предложенный президентом указ о введении военного положения на 60 дней. Как сообщили нардепы, в указе появился пункт об ограничении прав и свобод человека, пишет Страна.

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Отмечается, что в печатном тексте указа Порошенко появился пункт под номером три, которого нет в документе, опубликованном на сайте президента, и о котором не говорилось во время заседания СНБО в воскресенье.

В этом пункте перечислены права граждан, которые ограничиваются указом. В документе, который раздали депутатам, нарушены 12 конституционных прав украинцев.

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Предусматриваются ограничения прав граждан по 12 статьям конституции: неприкосновенность жилья, тайна коммуникаций, защита личной информации, свобода передвижения и высказываний, участие в выборах и мирных собраниях, право частной собственности, недопущение принудительного труда, право на забастовки и образование.

Юридических лиц касаются все 24 пункта ограничений.

Напомним, 25 ноября у Керченского моста военные РФ захватили три украинских корабля. Были ранены шесть украинских военнослужащих. В РФ заявили, что присутствие украинских военных кораблей в нейтральных водах было провокацией. Президент Петр Порошенко обвинил РФ в агрессии, созвал военный кабинет и потребовал от Рады ввести в стране военное положение.