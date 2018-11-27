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В поезде Херсон-Запорожье массово отравились дети

Комментариев: 1
Дети жаловались на першение в горле, затрудненное дыхание.
Состояние детей проверяют медики
Состояние детей проверяют медики
facebook.com/kyiv.ambulance

В поезде, который следовал из Херсона в Запорожье, 26 ноября произошло массовое отравление детей.

Об этом сообщает 061ua.

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“Сегодня утром в 5.25 в службу 103 поступил звонок от сотрудников медпункта, расположенного на вокзале Запорожье-1. Заявитель сообщил о том, что помощь медиков необходима детям, которые ехали в поезде из Херсона в Запорожье“, — написано в сообщении.

На место происшествия выехало три бригады. Дети жаловались на першение в горле, затрудненное дыхание. Всего в группе было 26 человек, за помощью обратилось 13, госпитализировано 2 человека. Диагноз — отравление продуктами горения. 

Как сообщалось 13 ноября, в городе Бердичев трех чиновников коммунального предприятия привлекут к ответственности за гибель восьмерых человек.

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Теги: отравление, дети, Запорожье
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Комментариев (1)
atos    27.11.2018, 10:02
Оценка:  0
atos
Жрать нужно дома, а не хрен знает где (
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