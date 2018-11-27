В поезде Херсон-Запорожье массово отравились дети

Дети жаловались на першение в горле, затрудненное дыхание.

В поезде, который следовал из Херсона в Запорожье, 26 ноября произошло массовое отравление детей.

Об этом сообщает 061ua.

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“Сегодня утром в 5.25 в службу 103 поступил звонок от сотрудников медпункта, расположенного на вокзале Запорожье-1. Заявитель сообщил о том, что помощь медиков необходима детям, которые ехали в поезде из Херсона в Запорожье“, — написано в сообщении.

На место происшествия выехало три бригады. Дети жаловались на першение в горле, затрудненное дыхание. Всего в группе было 26 человек, за помощью обратилось 13, госпитализировано 2 человека. Диагноз — отравление продуктами горения.

Как сообщалось 13 ноября, в городе Бердичев трех чиновников коммунального предприятия привлекут к ответственности за гибель восьмерых человек.