Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд исключил лося из Красной книги: Охота разрешена

Комментариев: 2
Истцом была охотничья фирма Метос.
Действия Минэкологии о запрете охоты на лося признаны незаконными
Действия Минэкологии о запрете охоты на лося признаны незаконными
Ryan Hagerty

Окружной административный суд исключил лося европейского из Красной книги Украины и разрешил охоту на него.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передают Українськi Новини.

Указано, что суд рассмотрел в порядке письменного производства административное дело о запрете охоты на лося.

Читай также: В зоне ЧАЭС расплодились лошади Пржевальского

Истец (охотничья фирма Метос, г. Вышгород, Киевская область) просила суд признать противоправными действия Министерства экологии и природных ресурсов по принятию мер о запрете охоты на лося. Охотники просили признать недействительным приказ министерства о внесении лося в Красную книгу.

Суд принял решение частично удовлетворить административный иск - признал противоправными действия Министерства экологии и природных ресурсов по принятию мер о запрете охоты на лося, а также признал противоправным и недействительным приказ данного министерства “О внесении изменений в Перечень видов животных, которые заносятся в Красную книгу Украины (животный мир)“.

Суд уверяет, что Министерство экологии не привело ни одного научного обоснования необходимости внесения лося в Красную книгу и не указало четких данных о численности его популяции и ее динамики.

Читай также: Олень сильно травмировал монаха Почаевской Лавры

В протоколе заседания секции по вопросам охраны животного мира Национальной комиссии по вопросам Красной книги указано, что после 2009 года исследования популяции лося в Украине не проводились.

Как сообщалось в августе, охваченный войной Донбасс стал оазисом для хищников.

Поделись:
Теги: животные, экология, защита животных, Красная книга, лось
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Мачете    27.11.2018, 17:20
Оценка:  0
Мачете
Вот же ж фашисты!
виджай    27.11.2018, 17:07
Оценка:  0
виджай
это так здорово,убить лесную корову...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь