Посольство РФ отреагировало на недопуск россиян в Украину

Российские дипломаты считают действия украинских пограничников "дискриминационными" и направили ноту в МИД Украины.

В посольстве России в Украине выразили возмущение в связи участившимися случаями отказов россиянам на въезд в страну. Об этом говорится в сообщении на сайте диппредставительства во вторник, 27 ноября.

В заявлении российских дипломатов отмечается, что сотрудники Госпогранслужбы не пропускают российских граждан "несмотря на соблюдение ими всех требований и наличие законных оснований для пересечения границы украинского государства".

"Представители украинских властей намеренно затягивают продолжительность проверочных мероприятий. От разъяснения причин таких рестрикций украинская сторона воздерживается", – отметили в посольстве РФ.

Отмечается, что посольство направило ноту в МИД Украины с просьбой объяснить причины массового недопуска россиян. Такие действия российские дипломаты считают "дискриминационными".

Ранее сообщалось, что за сутки пограничники только аэропортах Киева по разным причинам не пропустили около 80 граждан России. В пограничной службе пояснили, что основанием для отказа в пересечении украинской границы иностранцам может стать, в частности, отсутствие соответствующих и надлежащим образом оформленных документов или отсутствие четкой цели приезда и т. п.

Напомним, Украина ввела ограничения для россиян на админгранице с Крымом.

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