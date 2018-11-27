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Посольство РФ отреагировало на недопуск россиян в Украину

Комментариев: 2
Российские дипломаты считают действия украинских пограничников "дискриминационными" и направили ноту в МИД Украины.
Российское посольство пожаловалось на "рестрикции"
Российское посольство пожаловалось на "рестрикции"
КиевВласть

В посольстве России в Украине выразили возмущение в связи участившимися случаями отказов россиянам на въезд в страну. Об этом говорится в сообщении на сайте диппредставительства во вторник, 27 ноября.

В заявлении российских дипломатов отмечается, что сотрудники Госпогранслужбы не пропускают российских граждан "несмотря на соблюдение ими всех требований и наличие законных оснований для пересечения границы украинского государства".

"Представители украинских властей намеренно затягивают продолжительность проверочных мероприятий. От разъяснения причин таких рестрикций украинская сторона воздерживается", – отметили в посольстве РФ.

Отмечается, что посольство направило ноту в МИД Украины с просьбой объяснить причины массового недопуска россиян. Такие действия российские дипломаты считают "дискриминационными".

Ранее сообщалось, что за сутки пограничники только аэропортах Киева по разным причинам не пропустили около 80 граждан России. В пограничной службе пояснили, что основанием для отказа в пересечении украинской границы иностранцам может стать, в частности, отсутствие соответствующих и надлежащим образом оформленных документов или отсутствие четкой цели приезда и т. п.

Напомним, Украина ввела ограничения для россиян на админгранице с Крымом.

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, россияне, посольство РФ, пограничники, посольство России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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navigator2    27.11.2018, 20:22
Оценка:  +2
navigator2
нефіг шастать
shurag    27.11.2018, 20:19
Оценка:  +3
shurag
"несмотря на соблюдение ими всех требований и наличие законных оснований для пересечения границы украинского государства"
яка законопослушна держава ця раісія
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