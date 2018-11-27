Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Автомайдановцы в Одессе в знак протеста блокировали российские фуры и срывали с них номера

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 7
После приезда полиции активисты сбавили градус протеста и начали "профилактические беседы" с водителями фур.
Автомайдановцы заверяют, что водители российских фур с пониманием отнеслись к их протесту
Автомайдановцы заверяют, что водители российских фур с пониманием отнеслись к их протесту
facebook.com/AutomaidanOdesa

Читай также: Советник из США начал работу в Минобороны и Генштабе ВСУ

Одесский Автомайдан объявил акцию в знак протеста против задержания и ареста украинских моряков в оккупированном Крыму. Активисты нашли четыре фуры с российскими номерами и сорвали с них номера.

Днем Одесский Автомайдан объявил бессрочную акцию по блокировке проезда фур с российскими номерами
Днем Одесский Автомайдан объявил бессрочную акцию по блокировке проезда фур с российскими номерами
facebook.com/AutomaidanOdesa

Они также не давали фурам проехать, однако полиция вернула водителям отобранные номера и заставила пропустить водителей, сообщает Одесский Автомайдан в Facebook. После этого активисты решили снизить градус протеста.

Активисты не давади фурам проехать и срывали с них номера до приезда полиции
Активисты не давади фурам проехать и срывали с них номера до приезда полиции
facebook.com/AutomaidanOdesa

Читай также: Песков о переговорах Порошенко и Путина: “Мы уже умиротворили ситуацию“

Сейчас автомайдановцы, по их словам, просто беседуют с водителями российских фур, когда их находят. “Активисты Одессы мирно беседуют с водителями российских фур... проводят профилактические беседы относительно сложившейся ситуации в Украине. Водители с пониманием относятся к ситуации, - пишут митингующие. - Это относительно тех криков которые раздаются в нашу сторону из-за блокировки российских фур. все в рамках действующего законодательства“.

Полиция заставила активистов вернуть водителям фур номера
Полиция заставила активистов вернуть водителям фур номера
odnews.info

Читай также: Двоих украинских моряков арестовали почти до конца января

Они также расстроены тем, что полиция пресекает их попытки блокировать проезд фур страны-агрессора. “Полиция решила, что им война не война и нужно фуры отпустить… Номера им отдали, справки повыписывали“, - сообщают активисты.

Акция по срыванию номеров с российских фур была пресечена правоохранителями
Акция по срыванию номеров с российских фур была пресечена правоохранителями
odnews.info

Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. Были ранены шесть моряков, 23 – захвачены в плен.

Читай также: Порошенко издал указ, уточняющий детали военного положения

Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение на 30 дней.

Автомайдановцы жалуются, что полиция не поняла их протеста и отобрала сорванные номера
Автомайдановцы жалуются, что полиция не поняла их протеста и отобрала сорванные номера
odnews.info

Мининфраструктуры усиливает охрану аэропортов и вокзалов, а россиян стали ограничено пропускать в Украину и через пункты пропуска в оккупированный Крым. Тем временем в оккупированном Крыму уже арестовали двоих украинских моряков на два месяца, суд над остальными продолжается.

Поделись:
Теги: фуры, водители, РФ, Одесса, Автомайдан, протесты, Азов, моряки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Ruspidor    27.11.2018, 18:36
Оценка:  -1
Ruspidor
С ноги по ипалу и вся профилактика!
SS-TOTENKOPF    27.11.2018, 18:22
Оценка:  +1
SS-TOTENKOPF
расстрелять этих долбаных активистов
Люблю_Украину    27.11.2018, 18:00
Оценка:  +6
Люблю_Украину
Вся суть трусливого активиста. Собраться стаей и напасть на невиновного, при этом много кричать о патриотизме и войне, но при этом не воевать и никак не помогать стране, а просто отбивать бабки заказчиков!
Глод    27.11.2018, 17:59
Оценка:  +6
Глод
Дальнобойщики-то тут причем?
КимЧенПых    27.11.2018, 17:53
Оценка:  -4
КимЧенПых
ааа, так это дальнобойщики из Раски Федераски виноваты что у нас такая ж......ем....ситуация. вот оно что.
nvk1945    27.11.2018, 17:52
Оценка:  +4
nvk1945
Клинические долбоёбы, простым водителям проблемы.
w@rning!    27.11.2018, 18:07
Оценка:  +1
w@rning!
Одноклеточные паразиты из рода майдаунис- вульгарис.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь