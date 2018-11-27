Автомайдановцы в Одессе в знак протеста блокировали российские фуры и срывали с них номера

После приезда полиции активисты сбавили градус протеста и начали "профилактические беседы" с водителями фур.

Автомайдановцы заверяют, что водители российских фур с пониманием отнеслись к их протесту facebook.com/AutomaidanOdesa

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Одесский Автомайдан объявил акцию в знак протеста против задержания и ареста украинских моряков в оккупированном Крыму. Активисты нашли четыре фуры с российскими номерами и сорвали с них номера.

Днем Одесский Автомайдан объявил бессрочную акцию по блокировке проезда фур с российскими номерами facebook.com/AutomaidanOdesa

Они также не давали фурам проехать, однако полиция вернула водителям отобранные номера и заставила пропустить водителей, сообщает Одесский Автомайдан в Facebook. После этого активисты решили снизить градус протеста.

Активисты не давади фурам проехать и срывали с них номера до приезда полиции facebook.com/AutomaidanOdesa

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Сейчас автомайдановцы, по их словам, просто беседуют с водителями российских фур, когда их находят. “Активисты Одессы мирно беседуют с водителями российских фур... проводят профилактические беседы относительно сложившейся ситуации в Украине. Водители с пониманием относятся к ситуации, - пишут митингующие. - Это относительно тех криков которые раздаются в нашу сторону из-за блокировки российских фур. все в рамках действующего законодательства“.

Полиция заставила активистов вернуть водителям фур номера odnews.info

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Они также расстроены тем, что полиция пресекает их попытки блокировать проезд фур страны-агрессора. “Полиция решила, что им война не война и нужно фуры отпустить… Номера им отдали, справки повыписывали“, - сообщают активисты.

Акция по срыванию номеров с российских фур была пресечена правоохранителями odnews.info

Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. Были ранены шесть моряков, 23 – захвачены в плен.

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Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение на 30 дней.

Автомайдановцы жалуются, что полиция не поняла их протеста и отобрала сорванные номера odnews.info

Мининфраструктуры усиливает охрану аэропортов и вокзалов, а россиян стали ограничено пропускать в Украину и через пункты пропуска в оккупированный Крым. Тем временем в оккупированном Крыму уже арестовали двоих украинских моряков на два месяца, суд над остальными продолжается.