Автомайдановцы в Одессе в знак протеста блокировали российские фуры и срывали с них номера
Читай также: Советник из США начал работу в Минобороны и Генштабе ВСУ
Одесский Автомайдан объявил акцию в знак протеста против задержания и ареста украинских моряков в оккупированном Крыму. Активисты нашли четыре фуры с российскими номерами и сорвали с них номера.
Они также не давали фурам проехать, однако полиция вернула водителям отобранные номера и заставила пропустить водителей, сообщает Одесский Автомайдан в Facebook. После этого активисты решили снизить градус протеста.
Читай также: Песков о переговорах Порошенко и Путина: “Мы уже умиротворили ситуацию“
Сейчас автомайдановцы, по их словам, просто беседуют с водителями российских фур, когда их находят. “Активисты Одессы мирно беседуют с водителями российских фур... проводят профилактические беседы относительно сложившейся ситуации в Украине. Водители с пониманием относятся к ситуации, - пишут митингующие. - Это относительно тех криков которые раздаются в нашу сторону из-за блокировки российских фур. все в рамках действующего законодательства“.
Читай также: Двоих украинских моряков арестовали почти до конца января
Они также расстроены тем, что полиция пресекает их попытки блокировать проезд фур страны-агрессора. “Полиция решила, что им война не война и нужно фуры отпустить… Номера им отдали, справки повыписывали“, - сообщают активисты.
Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. Были ранены шесть моряков, 23 – захвачены в плен.
Читай также: Порошенко издал указ, уточняющий детали военного положения
Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение на 30 дней.
Мининфраструктуры усиливает охрану аэропортов и вокзалов, а россиян стали ограничено пропускать в Украину и через пункты пропуска в оккупированный Крым. Тем временем в оккупированном Крыму уже арестовали двоих украинских моряков на два месяца, суд над остальными продолжается.