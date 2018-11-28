Зовут в военкоматы: В Сумской области жителям шлют смс-фейки

Сообщения приходят якобы от имени Минобороны.

Осенью на службу в армии планировалось взять 1550 призывников 06239.com.ua

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Жителям Сумской области, расположенной вблизи границы с Российской Федерацией, массово приходят ложные сообщения якобы от имени Министерства обороны с призывом прибыть в ближайшую воинскую часть.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

“В связи с мобилизацией, Вам нужно немедленно прибыть в воинскую часть по месту жительства. В случае игнорирования в течение 3 суток, Ваши сведения будут переданы в суд. С уважением Министерство Обороны Украины“, - разослали украинцам.

Как написал спикер МО Алексей Чернобай в Facebook, что уведомление присылали, в частности жителям Путивльского района области.

“Указанная информация является ничем иным, как провокацией, которые регулярно наблюдается в районах с общей государственной границей с РФ и в населенных пунктах расположенных вдоль линии разграничения“, - добавил Чернобай.

Минобороны утверждает, что не имеет никакого отношения к рассылке подобных сообщений, а ВСУ никогда не пользовались подобными мерами.

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Такое “информвлияние“ в МО назвали проявлением “гибридной“ агрессии России против Украины.

Как сообщалось 28 ноября, в Польше идет рассылка смс-фейков в связи с агрессией РФ на Азове.