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У Путина объяснили, почему не ответили на звонок Порошенко

Комментариев: 12
При подготовке такого рода контактов оценивается целый ряд факторов, поэтому разговор не состоялся, пояснил помощник Путина.
В Кремле решили не отвечать на звонок Порошенко
В Кремле решили не отвечать на звонок Порошенко
EPA/UPG

В Кремле заявляют, что запрос на телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным от главы украинского государства Петра Порошенко был, но он “не состоялся в связи с рядом факторов“.

Об этом рассказал журналистам в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает российский Интерфакс.

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“Могу сказать, что запрос был, но разговор не состоялся. Запрос - был, а разговора не было“, - подтвердил Ушаков.

По его словам, “при подготовке такого рода контактов оценивается целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков, также анализ целей, которые та или иная сторона ставит перед таким разговором“.

“Вот, с учетом этого, запрос был, а разговора не было“, - заявил Ушаков.

Как сообщалось, в интервью украинским телеканалам 27 ноября вечером Петр Порошенко сообщил, что после захвата судов Военно-Морских сил ВСУ близ Керченского пролива пытался провести телефонный разговор с Владимиром .Путиным, однако Киев не получил от Москвы ответа на данный запрос.

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Он также сообщил, что из-за этого был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель с тем, чтобы она поговорила с Путиным о немедленном освобождении плененных россиянами украинских военнослужащих.

Напомним, в Кремле считают, что Россия не нуждается в личных переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко о ситуации в Керченском пролив. 

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Теги: Кремль, Путин, Порошенко, Украина, звонок, разговор
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Комментариев (12)
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fkrfyfan    28.11.2018, 18:58
Оценка:  0
fkrfyfan
Путин ответил что если у педи алкогольная бессоница, пусть мяту пьёт. А так с ним разговаривать не о чём, он никто.
DrMefesto    28.11.2018, 18:56
Оценка:  -1
DrMefesto
Путин до такой степени ЛОХ, что он даже среди лохов лох стандартный , шаблонный.
DrMefesto    28.11.2018, 18:54
Оценка:  0
DrMefesto
Не человек. Просто скот. Мерзкий грязный скот. Как же я его презираю. Мразь хуже комуноидного быдла. Те лошили, этот лошит. Круговорот дебильной мрази и без конца и без края. И он же знает прекрасно что он делает, то есть мразь абсолютная.
weightless    28.11.2018, 18:42
Оценка:  +3
weightless
Они не разобрались,
кто из путенов ответит на звонок
Romantico2018    28.11.2018, 18:42
Оценка:  -1
Romantico2018
Да и Украина не нужается в прямых разговорах с этим Х-лом. Но Порошенко - не Украина, Порошенко думает иначе.
Michael2811    28.11.2018, 18:41
Оценка:  0
Michael2811
А я сделал запас попкорна............Будем подождать!!!
DrMefesto    28.11.2018, 18:38
Оценка:  +1
DrMefesto
Ублюдок.
Estranged    28.11.2018, 18:24
Оценка:  +3
Estranged
Потому что ссыт крыса ботоксная прямого разговора.
farfalle    28.11.2018, 18:25
Оценка:  -2
farfalle
А если бы поговорил, то "ссыт, сразу же ответил"
DrMefesto    28.11.2018, 18:40
Оценка:  +2
DrMefesto
Ссыкун лох и сосунок . Путин сосет.
DrMefesto    28.11.2018, 18:02
Оценка:  +6
DrMefesto
Опять это чмо троллит своим появлением. Уйди лошара. Если у тебя есть хоть капля уважения к тем людям, которые когда-то считали тебя нормальным, то просто уйди ради них и не позорься. Сложи с себя все полномочия и босоногим мальчиком в чисто поле, с пистолетом в одной руке и библией в другой...
ziguru    28.11.2018, 18:24
Оценка:  -3
ziguru
Вместе с порошенко пусть уходит.
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