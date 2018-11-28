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Эрдоган пообещал Порошенко поднять вопрос российской агрессии на саммите G20

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 7
Президент Турции получил информацию о захвате украинских кораблей и осудил эскалацию боевых действий со стороны России.
Порошенко и Єрдоган договорились о поднятии украинского вопроса на саммите G20
Порошенко и Єрдоган договорились о поднятии украинского вопроса на саммите G20
president.gov.ua/

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Президент Петр Порошенко проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об агрессии России в Азовском море и тот осудил эскалацию боевых действий и захват Россией украинских кораблей и моряков. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Глава государства проинформировал Эрдогана о дерзком акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и действиях Украины в ответ, в частности, о введении режима военного положения“, - говорится в сообщении.

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Порошенко также призвал президента Турции усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.

Эрдоган со своей стороны пообещал поднять украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20, который пройдет 30 ноября – 1 декабря.

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Напомним, 25 ноября российские спецслужбы захватили три украинских корабля с 24 военными моряками на борту.

Россия обвинила их в нарушении границы, хотя приведенная МинВОТ карта доказывает, что корабли не пересекали даже временно оккупированной водной границы Украины, находясь в международных водах.

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Верховная Рада ввела в 10 украинских областях и Азово-Черноморских водах военное положение сроком на 30 суток. 

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Теги: Порошенко, Эрдоган, Азов, Россия, корабли, G20
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Комментариев (7)
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ira0958    28.11.2018, 14:52
Оценка:  0
ira0958
И снова гоним дезу? ))
farfalle    28.11.2018, 14:14
Оценка:  +1
farfalle
Оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас...
whitewo    28.11.2018, 14:29
Оценка:  -1
whitewo
Ну что там - пора снова давить помидоры?
farfalle    28.11.2018, 14:30
Оценка:  0
farfalle
без вас договорятся. Иди копай траншеи
Коляка    28.11.2018, 14:02
Оценка:  +2
Коляка
Он такого не говорил... Он сказал, что хочет что бы РФ и Украина дружили
Мыкола    28.11.2018, 14:00
Оценка:  -6
Мыкола
Вот что значит свои интересы: россияне его от смерти спасли, предупредив о путче, а он теперь даже не обращает на это внимание
Александр    28.11.2018, 14:32
Оценка:  +4
Александр
Вброс дэзы!
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