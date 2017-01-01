ЕСПЧ обязал РФ предоставить информацию о пленных украинских моряках

Европейский суд по правам человека вынес срочное решение по захваченным Россией морякам ВМС Украины.

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После обращения Украины в ЕСПЧ с заявлением о применении предварительных мер в отношении захваченных Россией моряков ВМС по Правилу 39 Регламента Суда Европейский суд по правам человека вынес важное решение по этому вопросу.

Об этом сообщает InfoResist со ссылкой на источник в Министерстве юстиции.

В четверг суд по правам человека удовлетворил просьбу Украины и обязал Россию сообщить о местонахождении и о состоянии захваченных военных, обеспечить лечение раненым. Одно из главных требований было объяснить причины задержания украинских военнослужащих в территориальных водах Крыма.

Замминистра юстиции Иван Лищина уточнил в Facebook, что в соответствии с Правилом 54 регламента РФ обязали до 3 декабря 2018 года предоставить информацию: о захвате моряков и юридических основаниях их задержания; о месте их содержания; о ранениях и оказанной медицинской помощи.

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Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничные корабли атаковали и захватили два украинских катера и буксир.

Как сообщалось 28 ноября, Киевский районный “суд“ Симферополя, работающий в оккупированном Крыму, арестовал до 25 января 2019 года всех украинских моряков с захваченных Россией военных кораблей.