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В Николаеве идут массовые обыски в связи с рейдерскими захватами

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В схеме были задействованы госрегистраторы из Николаева и Киева, а также нотариус из Одессы.
Правоохранители проверяют около 20 зданий
Правоохранители проверяют около 20 зданий
novosti-n.org

В Николаеве 29 ноября с 6 утра силовые ведомства проводят обыски в нескольких десятках зданий проверяют по делу рейдерского захвата ООО Конкордпласт 2000. Злоумышленники внесли изменения в государственный реестр и украли недвижимость и оборудование предприятия. 

Об этом сообщает местное издание Новости-N.

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Известно, что в схеме рейдерского захвата были задействованы государственные регистраторы из Николаева и Киева, а также нотариус из Одессы. Злоумышленники работали с января по октябрь нынешнего года.

Преступники внесли изменения в государственный реестр в отношении руководителя предприятия. Затем через суды они перевели недвижимость, оборудование и комплектующие Конкордпласт 2000 на другие предприятия.

Подозреваемым инкриминируют часть 4 статьи 190 “мошенничество“ и статью 358 “подделка документов“ УК Украины.

Как сообщалось 22 ноября, в Одессе “общественники“ захватили часть санатория Минздрава.

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Теги: Николаев, обыски, рейдеры
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