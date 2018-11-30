В Мариуполе двух пьяных студенток МГУ сбил локомотив

Девушки выжили, но были травмированы.

Электровоз сбил двух девушек А. Ракитин

В городе Мариуполь Донецкой области две 18-летние девушки в состоянии алкогольного опьянения, прохаживались по рельсам, и не заметили электровоз.

Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает сайт города Мариуполя.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером. Девушки ходили по рельсам в поисках денег, которые они потеряли. Обе находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Вследствие наезда одна из пострадавших получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, подозрение на перелом позвоночника. Ее подруга получила ушибы локтя и бедра. Обе пострадавшие госпитализированы.

Известно, что девушки являются студентками МГУ.

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