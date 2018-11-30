Блогеры в тюрьме. Секс-скандал в МВД

Правоохранители задержали политтехнолога Владимира Петрова и блогера Александра Барабошко в деле о якобы домогательствах сотрудника Нацполиции к студентке.

Громкий скандал с якобы домогательствами заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко к студентке Наталье Бурейко помнят все.

Читай также: Секс-скандал со студенткой: продолжается суд над политтехнологом и блогером

Бурейко сначала выложила в Facebook заявление о том, что Варченко ей угрожает. Потом извинилась и пропала.

Теперь в этом деле новый поворот. Задержаны два человека по подозрению в умышленной организации этого скандала. Задержанными оказались политтехнолог Владимир Петров и известный блогер Александр Барабошко.

Кого задержали

Главная военная прокуратура сообщила о подозрении политтехнологу Владимиру Петрову и блогеру Александру Барабошку.

Петрова подозревают в заведомо ложном сообщении о совершении преступления, нарушение неприкосновенности жилища, нарушение неприкосновенности частной жизни и вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.

Читай также: Скандал в МВД: студентка КПИ обвиняет чиновника в домогательствах и угрозах

Барабошко подозревают в том же, а еще и в получении взятки.

Печерский районный суд Киева избрал Барабошко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 миллионов гривен. Блогер, по данным обвинения, якобы незаконно собирал информацию о лицах, в том числе, о журналистах. Санкция самой тяжелой статьи, которую ему вменяют, нарушение тайны переписки, предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Петрову меру пресечения избирают как раз сейчас.

Обыск прошел у еще одного блогера Василия Крутчака, но ему пока никакие обвинения не предъявлены.

Бурейко нашлась

Пропавшая девушка, со страницы которой и были опубликованы ложные обвинения в домогательствах против Варченко, нашлась и созналась в провокации.

Бурейко заявила, что за участие в секс-скандале и доступ к аккаунту в Facebook ей обещали заплатить 1500 гривен.

Читай также: Секс-скандал: Студентка призналась, что оклеветала сотрудника Нацполиции

По словам девушки, 2 ноября к ней обратился знакомый по имени Влад с вопросом, есть ли у нее знакомые девушки с активным аккаунтом в Facebook. “Я подумала, что у меня таких знакомых нет. Он искал сам, но в итоге не смог найти. А потом говорит мне: “Так, может, ты?“ Я сначала сомневалась, сомневалась… А потом уже, так как он никого не нашел, я говорю: “Ну хорошо, давай буду я“, - рассказала Бурейко изданию Страна.юа.

Бурейко заверяет, что заявление в Генеральную прокуратуру против Варченко она писала не по своей инициативе. Она говорит, что вообще не знает Варченко, как и Петрова, которого задержали по подозрению в организации этого дела.

Версия блогеров

Петров и Барабошко любые обвинения отрицают. И называют дело против них давлением. Петров говорит, что он последнее время публиковал много антикоррупционных роликов.

Барабошко утверждает, что обвинениями против него пытаются прекратить критику правоохранительных органов.

“Думаю, это достаточно показательное дело, которым пытаются запугать всех, кто занимается общественно-политической деятельностью и на одном примере показать, что лишнего против работников правоохранительных органов блогерам лучше не говорить“, - заявил он.

Барабошко утверждает, что во время задержания его избили, а также изъяли у него 6 тысяч долларов.

Петров говорит, что во время его задержания правоохранители вели себя корректно.

Печерский районный суд Киева постановил применить к политтехнологу Владимиру Петрову круглосуточный домашний арест, передает РБК-Украина.

“Суд постановил в удовлетворении ходатайства прокуратуры отказать и применить к Владимиру Петрову круглосуточный домашний арест“, - заявил судья.

Стоит отметить, что заседания будут далее проводить в закрытом режиме, поскольку судья удовлетворил ходатайство прокуроров.