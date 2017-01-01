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Экспресс Киев-Борисполь соединят с метро

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УЗ планирует построить на Выдубичах новую ж/д платформу.
Идея пока на стадии подготовки к проекту
Идея пока на стадии подготовки к проекту
pravda.com.ua

Укрзализныця намерена построить на Выдубичах новую ж/д платформу рельсового экспресса, следующего по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-Аэропорт, и интегрировать линию с метрополитеном.

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Об этом в Facebook написал и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов.

“Там мы будем проводить строительство новой платформы и ее прямую интеграцию с метро. Остановка будет, но позже“, - написал Кравцов.

Напомним, 30 ноября в Киеве из железнодорожного вокзала впервые в рейс отправился рельсовый экспресс до аэропорта Борисполь.

Позднее, 1 декабря, экспресс сломался на следующий день после его запуска. Экспресс простоял больше часа за 5 км до аэропорта из-за проблем с мотором.

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Теги: Укрзализныця, УЗ, Кравцов, Выдубичи, метро, экспресс, Киев-Борисполь
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