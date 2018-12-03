Эстония предлагает прервать соглашение о границе с Россией

Пограничные договоры были подписаны в 2014 году.

Парламентская оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) вновь подготовила законопроект, который предусматривает не только отказ от ратификации пограничного договора с Россией, но и отзыв подписи Эстонии под этим соглашением.

Об этом пишет ERR.

Читай также: Начала появляться мировая реакция на конфликт в Керченском проливе

В октябре прошлого года Рийгикогу отклонил подобную инициативу EKRE. Причиной возобновления инициативы стали последние события в Керченском проливе, заявил депутат Рийгикогу от EKRE Яак Мадиссон.

“Эстония не должна заключать международные соглашения со страной, которая обостряет военный конфликт с Украиной и не придерживается международных договоров“, - подчеркнул Мадиссон.

Пограничные соглашения были подписаны в 2014 году. Тогда стороны договорились, что соглашения будут ратифицированы парламентами обеих стран параллельно.

В Рийгикогу первое чтение законопроекта о ратификации пограничных соглашений прошло 25 ноября 2015 года.

Читай также: Нет оправданий применению силы в Керченском проливе - генсек НАТО

В посольстве РФ в Эстонии ранее заявляли, что Москва не ратифицирует пограничный договор с Эстонией из-за русофобии Таллинна.

Напомним, МИД Эстонии вызвало к себе посла России в этой стране в связи с конфликтом с захватом кораблей в Керченском проливе.