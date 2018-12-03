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Эстония предлагает прервать соглашение о границе с Россией

Комментариев: 1
Пограничные договоры были подписаны в 2014 году.
Причиной инициативы стали последние события в Керченском проливе
Причиной инициативы стали последние события в Керченском проливе
depositphotos.com

Парламентская оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) вновь подготовила законопроект, который предусматривает не только отказ от ратификации пограничного договора с Россией, но и отзыв подписи Эстонии под этим соглашением. 

Об этом пишет ERR. 

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В октябре прошлого года Рийгикогу отклонил подобную инициативу EKRE. Причиной возобновления инициативы стали последние события в Керченском проливе, заявил депутат Рийгикогу от EKRE Яак Мадиссон.

“Эстония не должна заключать международные соглашения со страной, которая обостряет военный конфликт с Украиной и не придерживается международных договоров“, - подчеркнул Мадиссон. 

Пограничные соглашения были подписаны в 2014 году. Тогда стороны договорились, что соглашения будут ратифицированы парламентами обеих стран параллельно. 

В Рийгикогу первое чтение законопроекта о ратификации пограничных соглашений прошло 25 ноября 2015 года. 

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В посольстве РФ в Эстонии ранее заявляли, что Москва не ратифицирует пограничный договор с Эстонией из-за русофобии Таллинна.

Напомним, МИД Эстонии вызвало к себе посла России в этой стране в связи с конфликтом с захватом кораблей в Керченском проливе. 

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Теги: Эстония, Россия, граница, договор, расторжение, Керченский пролив
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Комментариев (1)
ChiefPlumber    03.12.2018, 18:28
Оценка:  +1
ChiefPlumber
Ой, и эти... пукнули...)))
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