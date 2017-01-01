40 фейковых страниц в соцсетях сеяли панику в Черниговской области

Жителей региона просят не поддаваться на информационные провокации.

Представители спецслужб обнаружили более четырех десятков страниц в соцсетях, содержание которых было направлено на распространение панических настроений среди населения Черниговской области и на дестабилизацию социальной обстановки в украинском обществе.

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Об этом, по итогам очередного заседания Совета обороны области, сообщили в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской областной государственной администрации.

“В социальных сетях обнаружено более 40 фейковых страниц, содержание которых носил провокационный характер и был направлен на распространение панических настроений среди жителей Черниговщины“, - говорится в сообщении.

В этой связи Совет обороны обратился к жителям региона с просьбой не поддаваться на информационные провокации. В департаменте добавляют, что ситуация на границе с Россией в пределах Черниговской области - контролируемая.

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Стоит отметить, что Черниговская область, гранича с Российской Федерацией, является одной из 10 областей Украины, где объявлено военное положение.

Как сообщалось, в Украине в понедельник, 3 декабря, начались масштабные сборы резервистов и военнообязанных в связи с введением военного положения в 10 областях страны.