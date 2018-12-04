В посольстве США опасаются терактов в Украине на праздники

Дипломаты просят быть особо бдительными в местах большого скопления людей.

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Посольство США в Украине предупреждает, что в выходные и праздничные дни в Украине меры безопасности останутся по-прежнему усиленными из-за угрозы терактов на территории Европы, включая и нашу страну. Об этом сообщает страница ведомства в Facebook.

Посольство уточняет, что угрозы атак создаются транснациональными террористическими организациями и людьми, вдохновленными экстремистской идеологией по всей Европе.

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“Экстремисты продолжают сосредотачиваться на туристических местах, торговых центрах, аэропортах, клубах, ресторанах, местах отправления культа, транспортных узлах и других объектах, часто посещаемых туристами с Запада“, - отметили в посольстве США.

Тем, кто отправится в людные места на праздники, советуют быть особо бдительными во время фестивалей и мероприятий, а также в культовых местах и местах большого скопления людей.

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Кроме того, дипломаты советуют пересмотреть личные планы безопасности и скачать на гаджеты последние обновления.

Ранее в Афганистане при попытке теракта погибли 37 талибов, а в Сомали жертвами взрыва стали 30 человек.