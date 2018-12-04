Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В посольстве США опасаются терактов в Украине на праздники

Комментариев: 2
Дипломаты просят быть особо бдительными в местах большого скопления людей.
Посольство США предупреждает о возможных терактах в Украине
Посольство США предупреждает о возможных терактах в Украине
24tv.ua

Читай также: В Херсоне готовили теракты против националистов - ГПУ

Посольство США в Украине предупреждает, что в выходные и праздничные дни в Украине меры безопасности останутся по-прежнему усиленными из-за угрозы терактов на территории Европы, включая и нашу страну. Об этом сообщает страница ведомства в Facebook.

Посольство уточняет, что угрозы атак создаются транснациональными террористическими организациями и людьми, вдохновленными экстремистской идеологией по всей Европе. 

Читай также: В Нью-Йорке автомобиль въехал в пешеходов

“Экстремисты продолжают сосредотачиваться на туристических местах, торговых центрах, аэропортах, клубах, ресторанах, местах отправления культа, транспортных узлах и других объектах, часто посещаемых туристами с Запада“, - отметили в посольстве США.

Тем, кто отправится в людные места на праздники, советуют быть особо бдительными во время фестивалей и мероприятий, а также в культовых местах и местах большого скопления людей.

Читай также: Названа самая безопасная страна для путешествий

Кроме того, дипломаты советуют пересмотреть личные планы безопасности и скачать на гаджеты последние обновления.

Ранее в Афганистане при попытке теракта погибли 37 талибов, а в Сомали жертвами взрыва стали 30 человек.

 

Поделись:
Теги: теракт, Украина, посольство США, предупреждение, праздники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
alex-zol    04.12.2018, 14:30
Оценка:  0
alex-zol
эти не зря подсыкают.
farfalle    04.12.2018, 13:23
Оценка:  -3
farfalle
А без терактов не обойдется. Иначе как выборы отменить? Будут обязательно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь