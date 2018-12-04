Украина может отдать за пленных моряков 300 россиян - Луценко
Читай также: Моряков в Лефортово переодели в тюремную форму и поместили в одиночки
В украинских тюрьмах содержатся около 300 осужденных россиян, которых можно обменять на похищенных украинских моряков. Об этом во время совещания в Одессе заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Depo.ua.
“У нас более 300 человек, осужденных за антигосударственную деятельность, поэтому менять есть на кого“, - отметил чиновник.
Читай также: Моряков в Лефортово переводят из “одиночек“ в камеры с соседями
В то же время, по его словам, Россия пока отказывается от любых переговоров по поводу возможного возвращения 24 моряков в Украину. Украина, со своей стороны, делает все, чтобы произвести обмен как можно скорее.
Напомним, 21 украинский военнопленный моряк содержится в СИЗО Лефортово в Москве, еще трое - в СИЗО “Матросская тишина“. Туда их доставили после незаконного ареста оккупационным судом Симферополя.