Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина может отдать за пленных моряков 300 россиян - Луценко

Комментариев: 7
В Украине хватает россиян, осужденных за антигосударственную деятельность, но Россия отказывается от переговоров.
Луценко готов обменять на украинских моряков россиян, осужденных за антигосударственную дейтельность
Луценко готов обменять на украинских моряков россиян, осужденных за антигосударственную дейтельность
facebook.com/LlutsenkoYuri

Читай также: Моряков в Лефортово переодели в тюремную форму и поместили в одиночки

В украинских тюрьмах содержатся около 300 осужденных россиян, которых можно обменять на похищенных украинских моряков. Об этом во время совещания в Одессе заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Depo.ua.

“У нас более 300 человек, осужденных за антигосударственную деятельность, поэтому менять есть на кого“, - отметил чиновник.

Читай также: Моряков в Лефортово переводят из “одиночек“ в камеры с соседями

В то же время, по его словам, Россия пока отказывается от любых переговоров по поводу возможного возвращения 24 моряков в Украину. Украина, со своей стороны, делает все, чтобы произвести обмен как можно скорее. 

Напомним, 21 украинский военнопленный моряк содержится в СИЗО Лефортово в Москве, еще трое - в СИЗО “Матросская тишина“. Туда их доставили после незаконного ареста оккупационным судом Симферополя.

 

Поделись:
Теги: моряки, Азов, Луценко, Москва, СИЗО, обмен, ГПУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
satisfied18    04.12.2018, 16:45
Оценка:  +1
satisfied18
картавый кретин-алкаш торгуется.
Предаторр    04.12.2018, 16:44
Оценка:  +2
Предаторр
300 российских заложников,осуждённых за инакомыслие очкастый бухой зек Юга хочет обменять на кучку моряков,которых специально подставили по приказу его кума,алкоголика Пuдорошенко?
Глод    04.12.2018, 16:41
Оценка:  +1
Глод
А украинцев, по политическим статьям, в РФ сколько сидит?
fulminate    04.12.2018, 16:39
Оценка:  -3
fulminate
Три сотни рыл? А как они здесь оказались и почему россия молчит? Меня и раньше все время удивляли схемы обмена пленными. Почему у сепаров всего один, а у нас семь?
atos    04.12.2018, 16:11
Оценка:  +1
atos
Юра оставь их себе, пусть у тебя на фазенде работают)))
fulminate    04.12.2018, 16:38
Оценка:  -3
fulminate
Нифига. Все равны. У всех по два раба, а у него три сотни? Сказано по два, значит по два!
navigator2    04.12.2018, 16:07
Оценка:  -3
navigator2
на медвечука поміняйте
Предаторр    04.12.2018, 16:48
Оценка:  0
Предаторр
Лучше на твоего идола Пuдорошенко.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь