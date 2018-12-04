Украина может отдать за пленных моряков 300 россиян - Луценко

В Украине хватает россиян, осужденных за антигосударственную деятельность, но Россия отказывается от переговоров.

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В украинских тюрьмах содержатся около 300 осужденных россиян, которых можно обменять на похищенных украинских моряков. Об этом во время совещания в Одессе заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Depo.ua.

“У нас более 300 человек, осужденных за антигосударственную деятельность, поэтому менять есть на кого“, - отметил чиновник.

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В то же время, по его словам, Россия пока отказывается от любых переговоров по поводу возможного возвращения 24 моряков в Украину. Украина, со своей стороны, делает все, чтобы произвести обмен как можно скорее.

Напомним, 21 украинский военнопленный моряк содержится в СИЗО Лефортово в Москве, еще трое - в СИЗО “Матросская тишина“. Туда их доставили после незаконного ареста оккупационным судом Симферополя.