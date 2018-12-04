Аваков назвал "криминальную столицу" Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал город, который, по его мнению, превратился в криминальную столицу Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что с криминальной обстановкой в Одессе, которая существует сейчас, мириться дальше невозможно. Об этом он сказал на брифинге во вторник, 4 декабря, сообщает Укринформ.

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“Почему Одесса в последние месяцы превратилась в столицу криминального мира Украины? Почему случилось так, что профессиональные рейдеры - активисты стали неотъемлемым атрибутом деловой и политической жизни Одессы? Первый день военного положения - задержана группа из 17 боевиков, атаковавших одно строительство, в другом месте нападают на политика“, - отметил глава МВД.

По его словам, этот вопрос, когда “местная политическая элита, местная деловая элита и управленческая элита почему-то подумали, что так удобно, и приняли решение, что каждая политическая группа и группировка в этом случае должна иметь при себе две три “бригады“ боевиков - “общественных деятелей“, при этом реальные общественные деятели глубоко “забиты“, в том числе и физически“.

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Аваков констатировал, что в других городах - Харькове, Днепре, Запорожье - такого положения вещей в этом вопросе, как в Одессе, нет.

“Генпрокурор сегодня сказал истину, которая должна быть ясна всем: монополия на силу принадлежит только государству. Ни один юноша с битой, ни один самозваный активист не может определять степень правосудия. И мы к этому будем двигаться“, - добавил министр.

По его словам, после совещания силовиков в Одессе было принято решение по ряду вопросов, в частности, проведение очень углубленной проверки экономических схем.

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“Для этого сюда подъедут специалисты из других областей, и из Киева в том числе, для того, чтобы попытаться отстраниться от потенциальных рисков и договоренностей в местных правоохранительных органах. И я думаю, что очень глупо со стороны одесской деловой и политической элиты присваивать себе такой сомнительный приз, как “столица разгула и уголовного элемента в Украине“. Очень надеюсь, что этот эпизод мы пробежим очень быстро“, - отметил Аваков.

Напомним, 30 ноября министр МВД Арсен Аваков на совещании с президентом Петром Порошенко предложил ввести дополнительные меры в Одессе из-за ряда инцидентов.