Украина созывает ядерные государства для консультаций

Украина требует у подписантов Будапештского меморандума провести срочные консультации и заставить Россию прекратить агрессию.

МИД Украины взывает к США, Великобритании и РФ tsn.ua

Украина созывает ядерные государства, которые являются подписантами Будапештского меморандума, для срочных консультаций с целью заставить РФ прекратить агрессию и придерживаться условий подписанного ею международного документа.

Читай также: Пока РФ не вернет Крым, санкции не снимут - Миссия США при ОБСЕ

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Как известно, подписавшими Будапештского Меморандума является Великобритания, США и Россия. Он был подписан в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

В МИД напомнили, что 24 года назад государства-гаранты обязались не использовать против Украины никакое оружие, однако РФ планомерно нарушает данный договор.

Читай также: “Ядерный клуб обманул“: Кучма считает, что Трамп должен извиниться перед Украиной

“МИД неизменно рассматривает Будапештский меморандум как важный международный инструмент обеспечения безопасности Украины и требует от России в полной мере придерживаться взятых обязательств“, - говорится в заявлении.

Напомним, 5 декабря командующий вооруженными силами Украины Виктор Муженко заявил, что угроза полномасштабного вторжения российских войск в Украину самая высокая начиная с 2014 года.