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Украина созывает ядерные государства для консультаций

Комментариев: 2
Украина требует у подписантов Будапештского меморандума провести срочные консультации и заставить Россию прекратить агрессию.
МИД Украины взывает к США, Великобритании и РФ
МИД Украины взывает к США, Великобритании и РФ
tsn.ua

Украина созывает ядерные государства, которые являются подписантами Будапештского меморандума, для срочных консультаций с целью заставить РФ прекратить агрессию и придерживаться условий подписанного ею международного документа. 

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Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Как известно, подписавшими Будапештского Меморандума является Великобритания, США и Россия. Он был подписан в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

В МИД напомнили, что 24 года назад государства-гаранты обязались не использовать против Украины никакое оружие, однако РФ планомерно нарушает данный договор.

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“МИД неизменно рассматривает Будапештский меморандум как важный международный инструмент обеспечения безопасности Украины и требует от России в полной мере придерживаться взятых обязательств“, - говорится в заявлении.

Напомним, 5 декабря командующий вооруженными силами Украины Виктор Муженко заявил, что угроза полномасштабного вторжения российских войск в Украину самая высокая начиная с 2014 года.

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Теги: ядерные государства, МИД, будапештский меморандум, агрессия РФ
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Комментариев (3)
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kapablankas    05.12.2018, 18:24
Оценка:  0
kapablankas
Пізно пити миргородську коли нирки відпаіли.

Хто нас тепер слухатиме.

А тільки смикнемось то ПАРТНЕРИ і задушать.
Alex_7380    05.12.2018, 18:02
Оценка:  0
Alex_7380
вальцмана четвертовать сразу станет все good
Василище    05.12.2018, 17:50
Оценка:  +2
Василище
По факту конфликта в Чёрном море объявили военное положение и хай на весь мир.; года парни погибали-10 тысяч жертв ,без военного положения.Логический вывод-Россия напала только когда задержала нарушителей своей водной границы?Тогда кто ребят под пули систематически кладёт,если не Россия?
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