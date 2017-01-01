Военное положение: В Одессе въездные посты усилили бронетехникой

Кроме полицейских с автоматами, там разместили бронированные разведывательно-дозорные машины.

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На въездах в Одессу правоохранители усилили охрану бронетехникой. Как сообщает Думская, помимо полицейских с автоматами, разместили бронированные разведывательно-дозорные машины.

Сообщается, что проверяют и останавливают только подозрительные авто, основной поток стараются не тормозить.

Издание со ссылкой на полицию указывает, что слухи о том, что в город не пускают без паспортов, не соответствуют действительности.

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По информации источника, с момента введения военного положения было зафиксировано две попытки “прорыва“ полицейских кордонов: на сигналы об остановке не отреагировали пьяные водители, которые уже задержаны и ожидают суда.

Напомним, 4 декабря министр МВД Арсен Аваков заявил, что Одесса является “криминальной столицей“ Украины и больше с имеющейся обстановкой мирится нельзя.

Ранее, Аваков предложил ввести дополнительные меры в Одессе из-за ряда инцидентов.