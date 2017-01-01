Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Военное положение: В Одессе въездные посты усилили бронетехникой

Комментариев: 0
Кроме полицейских с автоматами, там разместили бронированные разведывательно-дозорные машины.
Проверяют в основном подозрительные авто
Проверяют в основном подозрительные авто
скриншот

Читай также: Луценко рассказал, что ждет сепаратистов в Одесской области

На въездах в Одессу правоохранители усилили охрану бронетехникой. Как сообщает Думская, помимо полицейских с автоматами, разместили бронированные разведывательно-дозорные машины.

Сообщается, что проверяют и останавливают только подозрительные авто, основной поток стараются не тормозить. 

Издание со ссылкой на полицию указывает, что слухи о том, что в город не пускают без паспортов, не соответствуют действительности.

Читай также: В Одессе лагерь Виктория передадут военным на время военного положения

По информации источника, с момента введения военного положения было зафиксировано две попытки “прорыва“ полицейских кордонов: на сигналы об остановке не отреагировали пьяные водители, которые уже задержаны и ожидают суда.

Напомним, 4 декабря министр МВД Арсен Аваков заявил, что Одесса является “криминальной столицей“ Украины и больше с имеющейся обстановкой мирится нельзя. 

Ранее, Аваков предложил ввести дополнительные меры в Одессе из-за ряда инцидентов.

Поделись:
Теги: Одесса, правоохранители, въезд, посты, бронетехника, военное положение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь