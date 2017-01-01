Украина создаст общую с Польшей и Литвой военную часть

Депутаты поддержали создание военной части имени Константина Острожского только со второго голосования.

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Верховная Рада приняла закон о ратификации соглашения между правительствами Литвы, Польши и Украины о создании совместной военной части. Об этом сообщает РБК-Украина.

Проект закона №0200 ставили на голосование дважды. Сначала он набрал 219 голосов, со второго раза - 230 голосов.

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Закон ратифицирует соглашение между тремя странами, которое позволит создать совместную литовско-польско-украинскую военную часть бригадного уровня имени гетьмана Константина Острожского.

Ранее сообщалось, что в связи с агрессией РФ в Керченском проливе, скоплением Россией военной техники на границах с Украиной и введении в 10 областях и Азово-Черноморской акватории военного положения все подразделения ВСУ и СБУ приведены в полную боевую готовность.