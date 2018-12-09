Политзаключенным в РФ смогут доплачивать по 5700 грн в месяц

Стипендию имени Левка Лукьяненко смогут получить также те, кого уже освободили от незаконного заключения.

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Граждане Украины, которых незаконно удерживает или удерживала за решеткой РФ, будут получать помощь (стипендию имени Левка Лукьяненко) от государства. Об этом сообщила пресс-служба МинВОТ со ссылкой на указ президента Петра Порошенко.

Указ “О государственных стипендиях имени Левка Лукьяненко“ глава государства подписал 7 декабря.

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Помощь будет составлять три прожиточных минимума по состоянию на 1 января текущего года (с 2019 года составит 1921 грн для трудоспособных лиц).

Таким образом, политзаключенные и военнопленные получат еще по 5763 грн в месяц финансовой помощи.

“Проект Указа разработан Министерством по вопросам временно оккупированных территорий с участием общественных организаций с целью обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов граждан Украины“, - отмечается в сообщении МинВОТ.

В приложении к указу уточняется, что стипендии будут касаться граждан, незаконно задержанных и содержащихся в РФ, а также незаконно задержанным оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

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Правительство планирует назначать до 100 таких стипендий в год. Ходатайство о выплатах может подать омбудсмен, министерства, центральные органы власти, Совет министров АРК, местные администрации и общественные организации.

Также гражданин, который незаконно удерживается РФ или же был освобожден, может сам обратиться за такой стипендией. Ходатайство обещают рассматривать не дольше 20 дней.

Ранее сообщалось, что семьи военнопленных моряков с захваченных РФ кораблей 25 ноября получат по 100 тысяч грн финансовой помощи.