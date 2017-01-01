Экс-инспектора ГАИ будут судить за протокол на участника "Автомайдана"

Всего в суд передали дела 21 гаишника, тем временем отбиравшую права у активистов судью могут вернуть на работу.

Всего по делам Евромайдана судят 21 гаишника EPA/UPG

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Генпрокуратура объявила подозрение по делу Евромайдана бывшему инспектору ГАИ ГУМВД Украины в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Бывший инспектор подозревается в составлении ложного протокола об административном правонарушении с целью противодействия мирным акциям протеста участников "Автомайдана".

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Его могут судить по статьям 366 и 340 УК - по ним бывшему гаишнику грозит штраф, исправительніе работы либо даже тюрьма от 2 до 5 лет.

При этом экс-инспектор уклоняется от явки в орган досудебного расследования, поэтому еще 24 ноября он был объявлен в розыск, а 3 декабря этого года - задержан работниками СБУ и ГПУ, отметили в ведомстве.

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Подозреваемого доставили в суд и вынесли ему меру пресечения в виде личного обязательства. Всего обвинительные акты по делам Евромайдана отправлены в суд относительно 21 работника ГАИ.

Тем временем в четверг в Киеве пройдет заседание Высшего совета правосудия, на котором судью Днепровского райсуда Нелли Ластовку могут восстановить на работе, сообщил в Facebook бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе.

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В марте 2017 года Ластовку отстранили от работы за незаконное лишение прав активистов "Автомайдана" во время Революции Достоинства.

Ранее сообщалось, что Высший отдел юстиции открывал дисциплинарные производства против трех судей, отбиравших права у участников "Автомайдана".