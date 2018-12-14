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Суд снял арест с денег окружения Януковича

Комментариев: 2
Суд снял арест с денег окружения беглого президента Януковича в семи банках Украины.
Суд снял арест с денег окружения Виктора Януковича
Суд снял арест с денег окружения Виктора Януковича
EPA/UPG

Печерский районный суд снял арест с денег окружения бывшего президента Виктора Януковича во Всеукраинском банке развития.

Об этом со ссылкой на материалы суда сообщают в пятницу, 14 декабря, Українські новини.

В частности, суд отменил решение суда о наложении ареста на эти деньги.

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“Суд снял арест с денежных средств компании, находящихся на счетах в ВБР, а также в КБ Земельный Капитал, МIБ, Альфа-банке, Проминвестбанке, КБ Глобус и Укрсиббанке“, - говорится в сообщении.

При этом с какой суммы денег снят арест по решению суда, не указывается. Это решение суда обжалованию не подлежит.

Известно также, что жалобу в суд подала компания Аскор-Инвест.

Напомним, адвокат Януковича заявлял, что экс-президент серьезно болен и попросил остановить рассмотрение дела судом. Оболонский районный суд хочет изучить все тома дела экс-президента. 

Согласно расследованию программы Схемы почти 2 млрд гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке Александра Януковича, были выведены через Международный инвестиционный банк президента Петра Порошенко.

 

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Теги: Янукович, деньги, арест, счет, активы, Виктор Янукович
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Комментариев (2)
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Коляка    14.12.2018, 13:45
Оценка:  0
Коляка
Ну вот он ничго не вкрал)))
zadneprohodchik    14.12.2018, 13:13
Оценка:  -3
zadneprohodchik
Рошения, а могли бл пенсионерам раздать, либо дороги хоть гдето поделать скотырошеновские
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