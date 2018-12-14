Суд снял арест с денег окружения Януковича

Суд снял арест с денег окружения беглого президента Януковича в семи банках Украины.

Печерский районный суд снял арест с денег окружения бывшего президента Виктора Януковича во Всеукраинском банке развития.

Об этом со ссылкой на материалы суда сообщают в пятницу, 14 декабря, Українські новини.

В частности, суд отменил решение суда о наложении ареста на эти деньги.

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“Суд снял арест с денежных средств компании, находящихся на счетах в ВБР, а также в КБ Земельный Капитал, МIБ, Альфа-банке, Проминвестбанке, КБ Глобус и Укрсиббанке“, - говорится в сообщении.

При этом с какой суммы денег снят арест по решению суда, не указывается. Это решение суда обжалованию не подлежит.

Известно также, что жалобу в суд подала компания Аскор-Инвест.

Напомним, адвокат Януковича заявлял, что экс-президент серьезно болен и попросил остановить рассмотрение дела судом. Оболонский районный суд хочет изучить все тома дела экс-президента.

Согласно расследованию программы Схемы почти 2 млрд гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке Александра Януковича, были выведены через Международный инвестиционный банк президента Петра Порошенко.