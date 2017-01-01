Пострадавший во время взрыва в Фастове выпал с пятого этажа
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От взрыва газа в пятиэтажке в Фастове Киевской области пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
В ведомстве уточнили, что во время взрыва мужчина выпал с пятого этажа дома, в результате чего получил травму ноги.
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На месте происшествия продолжают работать медики, спасатели, наряды полиции, специалисты-взрывотехники. Жителей угловой части дома, которая обрушилась, эвакуировали.
“На место происшествия также направлена кинологическая служба, которая будет задействована для поиска людей, которые, возможно, исчезли“, - сообщили в пресс-службе.
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Полиция также обеспечивает охрану общественного порядка от возможных проявлений мародерства.
Напомним, ранее сообщалось о взрыве газа в жилом доме в Фастове. Обрушились три этажа пятиэтажки.