Пострадавший во время взрыва в Фастове выпал с пятого этажа

Житель обрушившегося дома отделался травмой ноги.

На месте взрыва продолжают работать полиция и кинологи bigmir.net

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От взрыва газа в пятиэтажке в Фастове Киевской области пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Вещи из пострадавших квартир выбрасывали прямо через окна bigmir.net

В ведомстве уточнили, что во время взрыва мужчина выпал с пятого этажа дома, в результате чего получил травму ноги.

Пострадавшему во время взрыва мужчине уже оказали помощь bigmir.net

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На месте происшествия продолжают работать медики, спасатели, наряды полиции, специалисты-взрывотехники. Жителей угловой части дома, которая обрушилась, эвакуировали.

“На место происшествия также направлена кинологическая служба, которая будет задействована для поиска людей, которые, возможно, исчезли“, - сообщили в пресс-службе.

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Полиция также обеспечивает охрану общественного порядка от возможных проявлений мародерства.

Вещи жителей пятиэтажки в Фастове пришлось выбрасывать и... 0:00 / 00:38

Напомним, ранее сообщалось о взрыве газа в жилом доме в Фастове. Обрушились три этажа пятиэтажки.