В "Голосе Украины" обнародовали госбюджет на 2019 год

Закон о госбюджете-2019 официально опубликовали в газете "Голос Украины".

Доход госбюджета на 2019 год предусмотрен в размере 1 трлн 26 млрд 131 млн 809,2 тыс. грн depositphotos.com

В газете “Голос Украины“ официально опубликован закон о госбюджете на 2019 год. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Плановые показатели

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Доход госбюджета на 2019 год предусмотрен в размере 1 трлн 26 млрд 131 млн 809,2 тыс. грн, из которых доходы общего фонда - 928 млрд 507 млн 915 тыс. грн, а специального фонда - 97 млрд 623 млн 894,2 тыс. грн.

Расходы госбюджета - определены в объеме 1 трлн 112 млрд 129 млн 997,6 тыс. грн, из которых расходы общего фонда - 1 трлн 5 млрд 767 млн 548,6 тыс. грн, а специального фонда - 106 млрд 362 млн 449 тыс. грн.

Прожиточный минимум и зарплаты

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К концу 2019 года прожиточный минимум планируют поднять с 1853 до 2027 гривен. Минимальная заработная плата составляет - 4173 гривны.

Траты на оборону и безопасность

На оборону и безопасность выделили около 212 млрд гривен, 112 млрд из них - на зарплаты военнослужащим и правоохранительным органам.

Пенсии и субсидии

На пенсии выделили 167,5 млрд гривен, на субсидии - 20 млрд гривен. На расходы связанные с охраной здоровья направили 95,7 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что Порошенко узнал условия для второго транша ЕС.