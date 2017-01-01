Очевидцы утверждают, что на балконе одной из квартиры прогремели два взрыва. Ее хозяин получил ожоги и госпитализирован.

Пострадали три квартиры, сильнее всех – №101 на четвертом этаже ДСНС

Утром в субботу, 15 декабря, произошел сильный пожар произошел сегодня в городе Измаил Одесской области в многоквартирном доме №8 по Фанагорийской улице. Об этом сообщает Думская.

"Полыхнуло в половину восьмого утра. Пожарные прибыли на место происшествия в течение восьми минут с момента поступления сообщения. К 9:30 огонь удалось ликвидировать. Пожар охватил в общей сложности 130 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Пострадали три квартиры, сильнее всех – №101 на четвертом этаже. Она полностью выгорела вместе с балконом. Также огонь повредил имущество и балконы в квартирах №104 и 105 на пятом этаже.

Очевидцы утверждают, что на балконе квартиры №101 утром прогремели два взрыва. Звук был такой, будто взорвались петарды. После этого огонь, возникший на балконе, перекинулся в квартиру.

По информации ГСЧС, в квартире, где произошло возгорание, проживали три человека. Владелец жилища, мужчина 1984 года рождения, получил ожоги и был госпитализирован в Центральную городскую больницу. Медики утверждают, что его жизни сейчас ничего не угрожает. О степени полученных повреждений можно будет точно говорить через два дня. Также спасатели эвакуировали 18 жильцов дома.

Жители микрорайона Крепость, где произошел пожар, говорят, что пострадавший уже не один год занимался кустарным производством петард, которые хранил на балконе. По всей видимости, взрыв этой пиротехники и стал причиной случившегося.

Cмотрите фотогалерею: В Измаиле в жилом доме сгорели три квартиры

Напомним, утром 14 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме в городе Фастове. В Киевоблгазе заявили, что не нашли следов газа на месте взрыва.

В результате взрыва в Фастове погибли два человека и еще один пострадал.

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