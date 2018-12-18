В Харькове псевдополицейские шантажировали геев

Преступники за два года "заработали" вымогательством более 700 тыс. гривен.

Прокуратура направила в Червонозаводский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении участников организованной группы, которые под видом правоохранителей занимались разбоем, грабежом и шантажом.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

“Преступную группу в июне 2015 года организовал и возглавил ранее судимый 42-летний харьковчанин. К делу он привлек 16-летнего юношу, а также еще шестерых знакомых в возрасте от 19 до 39 лет“, - говорится в сообщении.

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По данным следствия, группа действовала по определенной схеме: несовершеннолетний через интернет знакомился с мужчинами и предлагал им интимные услуги. Встречались они всегда по месту жительства потенциальных жертв. При этом вместе с юношей приезжали сообщники. Дождавшись подходящего момента, они заходили в квартиру, представлялись правоохранителями и пугали “клиентов“ уголовной ответственностью за развращение несовершеннолетнего.

За неразглашение подробностей интимной жизни они требовали деньги. Если жертвы не соглашались на их условия, на них надевали наручники и угрожали пистолетом. Так, одного из мужчин два дня удерживали в собственном доме, пока тот не согласился переписать на преступников свою квартиру в Харьковской области. Еще одного пострадавшего вывезли в лесополосу и, приставив пистолет к виску, заставили его передать 100 тыс. гривен.

По данным правоохранителей, за два года члены группы “заработали“ более 700 тыс. гривен.

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Всем участникам группы инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 УК Украины (разбой, совершенный организованной группой, соединенный с проникновением в жилище). Организатор также подозревается по ч.2 ст.186, ч.3 ст.146, ч.3 ст.28 ч.1 ст.353, ч.1 ст.304, ч.1 ст.263 УК Украины (грабеж, незаконное лишение свободы, самовольное присвоение властных полномочий, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и незаконное обращение с оружием). Кроме того, во время обысков у него обнаружили около 30 г каннабиса (ч.1. ст.309 УК Украины).

Незаконное присвоение властных полномочий (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353 УК Украины) инкриминируют еще четырем участникам группы, имевшим при себе поддельные удостоверения. В эпизодах незаконного лишения свободы потерпевших (ч.3 ст.146 УК Украины) участвовали также четверо членов группы.

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