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Насиров побывал в ночном ресторане, но дорогих блюд не заказывал - СМИ

Комментариев: 2
Экс-шефа ГФСУ на выходных заметили в одном из новых ресторанов Киева.
Насиров посетил вечернюю программу в ресторане Sparks
Насиров посетил вечернюю программу в ресторане Sparks
bestin.ua/"Страна"

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39-летний Роман Насиров засветился в прошлую субботу в одном из новых ресторанов Киева. Об этом пишет Страна.ua и приводит фото.

Экс-глава ГФСУ, которого решением суда восстановили в должности (однако Кабмин отказался фактически возвращать ему кресло), посетил вечернюю программу в ресторане Sparks, который открылся в апреле этого года.

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Бывший чиновник любит посещать ночные заведения Киева
Бывший чиновник любит посещать ночные заведения Киева
strana.ua

Насиров проводил время в ресторане со своими друзьями, пишет издание и напоминает, что экс-глава службы ранее был также замечен в кафе “Зигзаг“ и баре LoggerHead. 

В этот раз Насиров дорогих блюде не заказывал и просто общался со спутниками
В этот раз Насиров дорогих блюде не заказывал и просто общался со спутниками
strana.ua

Цены в данном заведении не самые дешевые - например, там можно попробовать теплый салат с олениной и черным трюфелем за 505 грн и тартар из лосося с картофелем за 435 грн. 

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Экс-чиновника уже видели в ночных кафе и барах
Экс-чиновника уже видели в ночных кафе и барах
vklybe.tv

Однако журналисты констатируют, что Насиров в тот вечер ничего не заказывал - стоял у сцены, где танцевал балет, и общался со спутниками.

Ранее сообщалось, что дом нового главы Православной Церкви Украины Епифания под Киевом стоит не менее 100 тысяч долларов.

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Теги: Насиров, ресторан, Киев, ГФСУ
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Комментариев (2)
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weightless    18.12.2018, 19:53
Оценка:  +1
weightless
Деньги закончились, не?
ВосставшийИзБана    18.12.2018, 19:03
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А одеяло где?
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