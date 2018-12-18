Насиров побывал в ночном ресторане, но дорогих блюд не заказывал - СМИ

Экс-шефа ГФСУ на выходных заметили в одном из новых ресторанов Киева.

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39-летний Роман Насиров засветился в прошлую субботу в одном из новых ресторанов Киева. Об этом пишет Страна.ua и приводит фото.

Экс-глава ГФСУ, которого решением суда восстановили в должности (однако Кабмин отказался фактически возвращать ему кресло), посетил вечернюю программу в ресторане Sparks, который открылся в апреле этого года.

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Бывший чиновник любит посещать ночные заведения Киева strana.ua

Насиров проводил время в ресторане со своими друзьями, пишет издание и напоминает, что экс-глава службы ранее был также замечен в кафе “Зигзаг“ и баре LoggerHead.

В этот раз Насиров дорогих блюде не заказывал и просто общался со спутниками strana.ua

Цены в данном заведении не самые дешевые - например, там можно попробовать теплый салат с олениной и черным трюфелем за 505 грн и тартар из лосося с картофелем за 435 грн.

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Экс-чиновника уже видели в ночных кафе и барах vklybe.tv

Однако журналисты констатируют, что Насиров в тот вечер ничего не заказывал - стоял у сцены, где танцевал балет, и общался со спутниками.

Ранее сообщалось, что дом нового главы Православной Церкви Украины Епифания под Киевом стоит не менее 100 тысяч долларов.