Четверо россиян пытались пересечь границу Украины, нарушая запрет

На территорию Украины с начала военного положения не пропустили более 1420 россиян.

Всего за сутки на территорию Украины не пропустили 39 граждан РФ dpsu.gov.ua

За минувшие сутки четверо граждан Российской Федерации пытались незаконно попасть на территорию Украины, хотя каждый из них уже имеет персональный запрет на пересечение нашей госграницы.

Об этом сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает УНН.

Читай также: Расспросили про Голодомор, моряков и Боинг: Двух журналисток из РФ не пустили в Украину

“Россиян мы не пропускаем — основная причина, это не подтверждение цели поездки. Вторая причина, у некоторых из них был превышен срок пребывания во время прошлых поездок. И третья причина — за сутки четверо было тех, кому запрещали въезд, но они до момента окончания запрета пытались пересечь границу”, - сказал Олег Слободян.

Также, по словам чиновника на территорию Украины за сутки не пропустили 39 граждан РФ. А с начала военного положения — более 1420 человек.

Также, РФ не пропустила через свою границу более 430 украинцев за время объявления военного положения без объяснения причин.

Как сообщалось, Украина ввела военное положение сроком на 30 дней - до 26 декабря и запретила въезд в страну россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.