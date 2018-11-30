В Украину запретили въезд мужчинам-россиянам возрастом от 16 до 60 лет

Исключениями будут гуманитарные случаи, которые четко выпишут в инструкции.

Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал на совещании у президента сообщил, что в связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

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Как написал в Twitter президент Петр Порошенко, меры вводятся для того, чтобы помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.

Ограничения к россиянам будут применяться кроме гуманитарных случаев, которые будут четко выписаны в инструкции.

Отмечается, что запрет на въезд действует на время военного положения, то есть до 26 декабря.

Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони “приватних“ армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. pic.twitter.com/upJyp1JLrO — Петро Порошенко (@poroshenko) November 30, 2018

​Напомним, 29 ноября Украина закрыла для иностранцев админграницу с Крымом. До этого, в посольстве России в Украине выразили возмущение в связи участившимися случаями отказов россиянам на въезд в страну.