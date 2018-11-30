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В Украину запретили въезд мужчинам-россиянам возрастом от 16 до 60 лет

Комментариев: 9
Исключениями будут гуманитарные случаи, которые четко выпишут в инструкции.
На пограничных пунктах действуют усиленные меры контроля
На пограничных пунктах действуют усиленные меры контроля
twitter.com/poroshenko

Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал на совещании у президента сообщил, что в связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет. 

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Как написал в Twitter президент Петр Порошенко, меры вводятся для того, чтобы помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.

Ограничения к россиянам будут применяться кроме гуманитарных случаев, которые будут четко выписаны в инструкции.

Отмечается, что запрет на въезд действует на время военного положения, то есть до 26 декабря.

​Напомним, 29 ноября Украина закрыла для иностранцев админграницу с Крымом. До этого, в посольстве России в Украине выразили возмущение в связи участившимися случаями отказов россиянам на въезд в страну. 

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Теги: военное положение, граница, россияне
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Комментариев (9)
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NYKITA    30.11.2018, 11:27
Оценка:  0
NYKITA
И также выезд наших слуг за границу.
Letohradek    30.11.2018, 11:31
Оценка:  -3
Letohradek
Юра, вот в этом случае ты не прав! Обсуждаем содержание статьи!
Sancho-s    30.11.2018, 11:11
Оценка:  -2
Sancho-s
Это правильно!
Шкиряк_и_Зорян    30.11.2018, 11:09
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Шо, опять???
SKELAAA1    30.11.2018, 11:03
Оценка:  +3
SKELAAA1
Хай щастить!
Афганец    30.11.2018, 10:39
Оценка:  0
Афганец
Что, Сахарный, стремно?
Letohradek    30.11.2018, 10:45
Оценка:  -3
Letohradek
Догавкаешься, что следующим этапом будет ссылка холуев мавзолея, на исконную родину
шкирин_и_зоряк    30.11.2018, 10:59
Оценка:  +1
шкирин_и_зоряк
Кастрюлю сними.
Шкиряк_и_Зорян    30.11.2018, 11:10
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Я не понял! Шо за конкурент на поляне? )))
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