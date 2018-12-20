Рейтинг главных удовольствий украинцев: Секс - на 18 месте
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Украинцы предпочитают вместо сексуальных утех - работу, телевизор и виртуальную жизнь. Исследование показало, что секс является источником радости только для каждого пятого взрослого жителя страны, а каждый второй мужчина не удовлетворен ни качеством, ни количеством сексуальной жизни.
Соответствующие данные обнародовало “Новое время, передает Униан.
В рейтинге вещей, приносящих украинцам радость, первое место заняла семья. Ее назвали 74% респондентов. На втором месте - дети (63%), на третьем - друзья (49%). Секс в списке удовольствий оказался аж на 18-м месте.
Секс обогнали путешествия, работа, домашние животные, телевизор, интернет и даже работа по дому.
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По данным HeadHunter Ukraine, 45% офисных сотрудников регулярно задерживаются на работе, а каждый пятый работает в выходные дни.
При этом секса в массовой культуре стало так много, что он теряет свою таинственность, а вместе с ней и привлекательность, отметили эксперты издания.
Как сообщалось 27 ноября, в соответствии с данными опроса, треть украинцев не читают книги.
- Любимый, как ты думаешь, они поженятся?
- Конечно поженятся. Ты что, не видела афиши? Там же написано, что это - трагедия.