Рейтинг главных удовольствий украинцев: Секс - на 18 месте

Эксперты отмечают, что до 40% украинок вообще не испытывают оргазма.

В рейтинге удовольствий секс обогнала даже работа по дому depositphotos.com

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Украинцы предпочитают вместо сексуальных утех - работу, телевизор и виртуальную жизнь. Исследование показало, что секс является источником радости только для каждого пятого взрослого жителя страны, а каждый второй мужчина не удовлетворен ни качеством, ни количеством сексуальной жизни.

Соответствующие данные обнародовало “Новое время, передает Униан.

В рейтинге вещей, приносящих украинцам радость, первое место заняла семья. Ее назвали 74% респондентов. На втором месте - дети (63%), на третьем - друзья (49%). Секс в списке удовольствий оказался аж на 18-м месте.

Секс обогнали путешествия, работа, домашние животные, телевизор, интернет и даже работа по дому.

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По данным HeadHunter Ukraine, 45% офисных сотрудников регулярно задерживаются на работе, а каждый пятый работает в выходные дни.

При этом секса в массовой культуре стало так много, что он теряет свою таинственность, а вместе с ней и привлекательность, отметили эксперты издания.

Как сообщалось 27 ноября, в соответствии с данными опроса, треть украинцев не читают книги.