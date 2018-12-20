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Рейтинг главных удовольствий украинцев: Секс - на 18 месте

Комментариев: 2
Эксперты отмечают, что до 40% украинок вообще не испытывают оргазма.
В рейтинге удовольствий секс обогнала даже работа по дому
В рейтинге удовольствий секс обогнала даже работа по дому
depositphotos.com

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Украинцы предпочитают вместо сексуальных утех - работу, телевизор и виртуальную жизнь. Исследование показало, что секс является источником радости только для каждого пятого взрослого жителя страны, а каждый второй мужчина не удовлетворен ни качеством, ни количеством сексуальной жизни.

Соответствующие данные обнародовало “Новое время, передает Униан.

В рейтинге вещей, приносящих украинцам радость, первое место заняла семья. Ее назвали 74% респондентов. На втором месте - дети (63%), на третьем - друзья (49%). Секс в списке удовольствий оказался аж на 18-м месте.

Секс обогнали путешествия, работа, домашние животные, телевизор, интернет и даже работа по дому.

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По данным HeadHunter Ukraine, 45% офисных сотрудников регулярно задерживаются на работе, а каждый пятый работает в выходные дни.

При этом секса в массовой культуре стало так много, что он теряет свою таинственность, а вместе с ней и привлекательность, отметили эксперты издания.

Как сообщалось 27 ноября, в соответствии с данными опроса, треть украинцев не читают книги.

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Теги: рейтинг, соцопрос, украинцы
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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    20.12.2018, 14:51
Оценка:  0
Колишній-східняк
Влюблённая парочка смотрит в кинотеатре кино. Она, нежно прижимаясь:
- Любимый, как ты думаешь, они поженятся?
- Конечно поженятся. Ты что, не видела афиши? Там же написано, что это - трагедия.
Колишній-східняк    20.12.2018, 14:43
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Дорогой, я только что видела по телевизору: то, что мы считали оргазмом, оказалось приступами астмы.
толян04    20.12.2018, 14:13
Оценка:  -1
толян04
импотенты........................ ....................
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