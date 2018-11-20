Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцы относятся к Брежневу лучше, чем к Бандере - опрос

Комментариев: 24
К Петлюре и Бандере лучше относятся на западе.
Социологи исследовали отношение украинцев к историческим деятелям
Социологи исследовали отношение украинцев к историческим деятелям
etcetera.media

Бывший генсек СССР Леонид Брежнев пользуется у украинцев большей симпатией, чем экс-лидер ОУН Степан Бандера. Мировоззренческие различия регионов Украины пока остаются сильно выраженными - российских и советских исторических фигур значительно лучше воспринимают в юго-восточных регионах, а к Петлюре и Бандере лучше относятся на западе страны.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической группой Рейтинг. Его результаты были обнародованы во вторник, 20 ноября, на сайте группы.

Так, 47% украинцев положительно относятся к бывшему генсеку СССР Леониду Брежневу и только 36% имеют такое же отношение к экс-лидеру ОУН Степану Бандере.

Читай также: “Я сожалею, что живу не при Сталине“: Мэр Черкасс пообщался с народом

“47% и 43% имеют положительное отношение к Леониду Брежневу и Петру I (отрицательное 39% и 26% соответственно). К Степану Бандере положительно относятся 36% (отрицательно - 34%), к Симону Петлюре как положительно, так и отрицательно относятся по 30% респондентов“, - отчитываются социологи.

Также граждане Украины скорее отрицательно, чем положительно, относятся к Владимиру Ленину и Михаилу Горбачеву (четверть положительно, а 51-52% отрицательно). Хуже отношение к Иосифу Сталину - 21% положительно, 58% отрицательно.

Социологи отмечают, что за последние шесть лет отношение к украинским историческим фигурам в основном улучшилось.

“Отношение к Сталину и Ленину практически не изменилось, а к Петру I - ухудшилось“, - говорится в исследовании.

Согласно опросу, российских и советских исторических фигур значительно лучше воспринимают в юго-восточных регионах. За исключением Горбачева, к которому лучше относятся на западе.

Читай также: Большинству россиян не нравятся переснятые советские фильмы - опрос

“С другой стороны такие фигуры как Петлюра и Бандера лучше воспринимаются на западе. Зато Хмельницкий и Грушевский одинаково хорошо оцениваются жителями всех частей Украины“, - отмечают исследователи.

По данным соцгруппы, она опросила 2000 украинцев старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Исследование проводилось в период с 20 по 29 октября 2018 года.

Как сообщалось 13 ноября, появление новых кандидатов в Президенты, кардинально меняет тройку лидеров.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Бандера, опрос, Брежнев, Социология, Степан Бандера
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (24)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    20.11.2018, 19:35
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
О! Сколько тут ностальгирующих. Я напомню, что в стране, победившей во второй мировой Хрущев развернул программу строительства доступного жилья. А при Брежневе эту программу спустили на тормозах. К концу его правления некоторые стояли на очереди на квартиру по 25 лет. Зато дорогостоящие памятники
ВосставшийИзБана    20.11.2018, 19:37
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
строили по всей стране. За границей этот период назвали мемориальным социализмом. Ассортимент товаров в магазинах сокращался. Качество падало. Зато военка процветала. И помощь недоразвитым странам была огромная.
BROKER666    20.11.2018, 19:29
Оценка:  -2
BROKER666
farfalle 20.11.2018, 19:23
Ты - п0ц мама дома, берега попутал? - это УКРАИНСКИЙ сайт, а в УКРАИНЕ алкоголь дорожает каждый квартал, в отличии от ордынского каганата, где он наоборот - дешевеет... разуй свой мозг, ушль0пок
farfalle    20.11.2018, 19:22
Оценка:  -1
farfalle
Еще бы. Никогда Украина не жила так богато, как при Брежневе
satisfied18    20.11.2018, 19:20
Оценка:  -2
satisfied18
Вот же сволочи! Ну что это за народ!? 28 год их декоммуниздят,утилзируют миллионами, а они не сдаются!?
Брежнева любят больше, чем самого главного кошкодава!
Курилы-Япония    20.11.2018, 19:10
Оценка:  +4
Курилы-Япония
Скорее всего опросили 2000 украинцев старше 118 лет!
18 летние о Брежневе знают, разве что из анекдотов. А старше 50 лет - партбилеты под подушкой до сих пор держат! Откуда любви к национальным лидерам взяться при коммунистическом воспитании.
Dikiicom    20.11.2018, 19:07
Оценка:  -1
Dikiicom
Все потому что многие принципиально не желают узнавать новое, то что нам преподносилось советской властью в недопустимо искаженной форме! Видимо так устроен человек. После победы над Германией в 45м мой отец был в Германии. В глаза все немцы говорили "Гитлер папут!" а наедине признавались,
Dikiicom    20.11.2018, 19:12
Оценка:  +1
Dikiicom
что при Гитлере им жилось не так уж и плохо. При этом никого из них не трогала ни трагедия славянских народов ни трагедия которую они устроили в Европе! В душе покаяния у большинства не было! А вы удивляетесь что многие не ругают Брежнева и не знают правды о Бандере,о Петлюре о Махно, о Заньковском
weightless    20.11.2018, 19:05
Оценка:  0
weightless
По поводу Тутанхамона и Навуходоносора еще не спросили)
зачем старые кости перебирать?
nurmagomed    20.11.2018, 19:01
Оценка:  -3
nurmagomed
как можно сравнивать брежнева с какой то падалью
Coюзник    20.11.2018, 19:03
Оценка:  +2
Coюзник
Кстати тотальный дефицит ... это при Брежневе ... и неизвестно кто больше падаль
ВосставшийИзБана    20.11.2018, 19:15
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
И спаивание населения для наполнения бюджета "пьяными" деньгами.
farfalle    20.11.2018, 19:23
Оценка:  -3
farfalle
а сейчас не спаивают? Тогда хоть лучше жили, и уж не на Украине был дефицит
ВосставшийИзБана    20.11.2018, 19:32
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
2 farfalle

Чем лучше? За занюханные джинсы - спецодежду для негров, нужно было месячную зарплату отдать. И не в магазине. А в магазине было дерьмо, которое носить было невозможно.
Coюзник    20.11.2018, 18:57
Оценка:  +2
Coюзник
По большому счету то тотальное воровство, которым страдает сейчас территория бывшего СССР зарождалось при Брежневе ...
Coюзник    20.11.2018, 18:59
Оценка:  +2
Coюзник
плюс ростки социального раслоения общества ... верхушка обогащалась низы не могли перешагнуть 120 рублевую планку без партбилета
Coюзник    20.11.2018, 19:00
Оценка:  +2
Coюзник
А сравнивать Бандеру и Брежнева просто не разумно ... один бунтарь другой вельможа
ВосставшийИзБана    20.11.2018, 18:32
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Какой лапши людям на уши навешали - так они и отвечают. А вообще опрос с высшей степени не корректен.
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь