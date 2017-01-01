Пенсионеры не получат одним платежом две пенсии сразу - Минсоцполитики

Одновременной выплаты пенсий за 2 месяца сразу, декабрь и январь, не будет.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что до конца года пенсионерам выплатят две пенсии сразу 112.ua

Украинским пенсионерам не будут выплачены две пенсии, за декабрь и январь, одним платежом.

Об этом сообщает Министерство соцполитики Украины.

В сообщении сказано о том, что информация, которую СМИ распространяли о выплате двух пенсий сразу, недостоверна.

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"В декабре будет осуществлена выплата пенсий за декабрь, а за январь - в январе 2019 года. Просим СМИ не распространять непроверенную и официально не подтвержденную информацию", - говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что СМИ, которые сообщали о том, что до конца года пенсионерам выплатят две пенсии сразу - за декабрь и январь, ссылались на проект постановления О внесении изменений в бюджет Пенсионного Фонда Украины на 2018 год. Этот проект постановления находится на рассмотрении в Кабмине и необходим для обеспечения финансирования выплат в декабре 2018 года.

Однако, как сообщает Минсоцполитики, в данном проекте постановления не предусмотрена выплата пенсий за январь 2019 года авансом.

Как сообщалось 14 декабря, в Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров.