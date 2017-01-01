Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пенсионеры не получат одним платежом две пенсии сразу - Минсоцполитики

Комментариев: 0
Одновременной выплаты пенсий за 2 месяца сразу, декабрь и январь, не будет.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что до конца года пенсионерам выплатят две пенсии сразу
Ранее некоторые СМИ сообщали, что до конца года пенсионерам выплатят две пенсии сразу
112.ua

Украинским пенсионерам не будут выплачены две пенсии, за декабрь и январь, одним платежом.

Об этом сообщает Министерство соцполитики Украины.

В сообщении сказано о том, что информация, которую СМИ распространяли о выплате двух пенсий сразу, недостоверна.

Читай также: Под Одессой люди пытаются выживать в вагонах

"В декабре будет осуществлена выплата пенсий за декабрь, а за январь - в январе 2019 года. Просим СМИ не распространять непроверенную и официально не подтвержденную информацию", - говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что СМИ, которые сообщали о том, что до конца года пенсионерам выплатят две пенсии сразу - за декабрь и январь, ссылались на проект постановления О внесении изменений в бюджет Пенсионного Фонда Украины на 2018 год. Этот проект постановления находится на рассмотрении в Кабмине и необходим для обеспечения финансирования выплат в декабре 2018 года.

Однако, как сообщает Минсоцполитики, в данном проекте постановления не предусмотрена выплата пенсий за январь 2019 года авансом.

Как сообщалось 14 декабря, в Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров.

Поделись:
Теги: пенсии, Минсоцполитики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь