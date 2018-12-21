В Крыму упал беспилотник с украинскими листовками

Россияне утверждают, что листовки были "нацистского" содержания. Достоверно известно только, что они были желто-голубые.

В Крыму упал беспилотник с украинскими листовками © сепаратистское СМИ (иллюстративное фото) Фото 1 /3



На весь экран Свернуть В Крыму упал беспилотник с украинскими листовками В листовках было написано: Слава Украине! Показать полный текст Поделиться фотографией: Реклама

В аннексированном Российской Федерацией Симферополе 20 декабря на улице Февральской упал беспилотник с листовками Слава Украине. Об этом сообщают российские Вести Крым. Читай также: Неопознанный самолет кружил над побережьем Крыма “Около наркодиспансера упал украинский беспилотник. Около него листовки с надписью: Слава Украине“, - говорится в сообщении. Известно, что 16 апреля в центре Севастополя произошел аналогичный случай, уточняет Апостроф. Упал беспилотник раскрашенный в цвета украинского флага и с надписями: “Ми близько“. Как сообщалось 3 декабря, американские самолеты провели разведку возле Крыма.

Оксана