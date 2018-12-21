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В Крыму упал беспилотник с украинскими листовками

Комментариев: 0
Россияне утверждают, что листовки были "нацистского" содержания. Достоверно известно только, что они были желто-голубые.
В Крыму упал беспилотник с украинскими листовками
© сепаратистское СМИ (иллюстративное фото)
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  • В листовках было написано: Слава Украине!
  • В листовках было написано: Слава Украине!
  • В листовках было написано: Слава Украине!
В Крыму упал беспилотник с украинскими листовками
В листовках было написано: Слава Украине!
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В аннексированном Российской Федерацией Симферополе 20 декабря на улице Февральской упал беспилотник с листовками Слава Украине.

Об этом сообщают российские Вести Крым.

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“Около наркодиспансера упал украинский беспилотник. Около него листовки с надписью: Слава Украине“, - говорится в сообщении.

Известно, что 16 апреля в центре Севастополя произошел аналогичный случай, уточняет Апостроф. Упал беспилотник раскрашенный в цвета украинского флага и с надписями: “Ми близько“.

Как сообщалось 3 декабря, американские самолеты провели разведку возле Крыма.

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Теги: Крым, беспилотник, листовки
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Комментариев (1)
sharry-sharry    21.12.2018, 09:37
Оценка:  0
sharry-sharry
Россияне могут утверждать,что инопланетяне к ним прилетали...Если бы листовки были нацистского содержания,сразу бы в интернет выложили,а так один очередной треп о мифических украинских фашистах и бандеровцах,посягающих на их рюський мир.Уже даже не смешно.. .
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