В Крыму упал беспилотник с украинскими листовками
Россияне утверждают, что листовки были "нацистского" содержания. Достоверно известно только, что они были желто-голубые.
В Крыму упал беспилотник с украинскими листовками
© сепаратистское СМИ (иллюстративное фото)
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В Крыму упал беспилотник с украинскими листовками
В листовках было написано: Слава Украине!
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В аннексированном Российской Федерацией Симферополе 20 декабря на улице Февральской упал беспилотник с листовками Слава Украине.
Об этом сообщают российские Вести Крым.
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“Около наркодиспансера упал украинский беспилотник. Около него листовки с надписью: Слава Украине“, - говорится в сообщении.
Известно, что 16 апреля в центре Севастополя произошел аналогичный случай, уточняет Апостроф. Упал беспилотник раскрашенный в цвета украинского флага и с надписями: “Ми близько“.
Как сообщалось 3 декабря, американские самолеты провели разведку возле Крыма.