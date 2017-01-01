Главы Минобороны Украины и Британии вышли в море на боевом катере

Министры ознакомились с ходовыми возможностями малых бронированных артиллерийских катеров ВМС ВСУ, сделав выход в открытое море.

Степан Полторак и Гивен Уильямсон вышли в море на боевом катере ВМС Украины mil.gov.ua

Министр обороны Украины Степан Полторак и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гивен Уильямсон в Одессе вышли в море на одном из бронированных катеров ВМС Украины.

Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает пресс-служба украинского Минобороны.

Указано, что министры ознакомились с ходовыми возможностями малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК) Военно-морских сил ВСУ, сделав выход в открытое море.

При этом подчеркивается, что Уильямсон оценил технические характеристики МБАКов, пообщался с экипажами и даже поруководил боевым кораблем.

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По данным ведомства, в свою очередь Полторак посетил корабль королевских ВМС Великобритании Еcho, который прибыл в Одессу. Он ознакомился с его характеристиками и пообщался с членами команды.

Ранее стало известно, что в течение 2019 года ВМС Украины получат четыре малых бронированных артиллерийских катера Кентавр и Гюрза-М.

Также сообщалось, что Военно-морские силы Украины в 2019 году получат разведывательный корабль и новый ракетный комплекс.