Украинцам разрешат возвращать лекарства в аптеки

Лекарственные средства исключат из списка товаров, не подлежащих обмену, рассказала журналистам Ульяна Супрун.

Начиная с 1 января 2019 года лекарства можно будет возвращать в аптеки.

Об этом в субботу, 22 декабря, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Укринформ.

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"С 1 января 2019 года каждый украинец сможет возвращать в аптеки лекарства. Когда аптека будет получать возвращенные лекарства, она должна проверить, не были ли они открыты, что они не были использованы, что не была повреждена упаковка. Тогда это не несет никакой угрозы и лекарства могут быть возвращены", - отметила Супрун.

Как известно, перечень товаров, не подлежащих обмену (возврату), утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 19.03.1994 г. №172.

Среди них:

продовольственные товары,

лекарственные препараты и средства,

предметы сангигиены,

некоторые непродовольственные товары, в том числе парфюмерно-косметические изделия,

детские игрушки мягкие,

аппараты для бритья,

ткани,

белье постельное,

чулочно-носочные изделия,

аудио - и видеокассеты,

диски для лазерных систем считывания с записью,

ювелирные изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней и тому подобное.

Как сообщалось 4 декабря, в Украине запретили ряд индийских лекарств.