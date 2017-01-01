Дуда объяснил, по чьей просьбе меняет посла Польши в Украине

Министр иностранных дел предложил отправить в Украину своего заместителя.

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Заменить посла Польши в Украине предложил глава МИД Польши Яцек Чапутович. Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда, пишет Wpolityce.

"Есть предложение, чтобы послом Польши в Украине был заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий, который заменит Яна Пекла", - подтвердил Дуда опубликованную ранее информацию СМИ.

Отвечая на вопрос, был ли связан отзыв посла с его позицией и ролью в украинско-польских отношениях, президент отметил, что глава МИД сам предложил ему кандидатуру своего заместителя Бартоша Цихоцкого.

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"Были разные причины... Мое решение в этом вопросе было ответом на некоторое требование министра иностранных дел", - рассказал Дуда.

"Чихоцки, который является заместителем министра иностранных дел, отправится в Украину, что укрепит это политическое представительство и отношения с Министерством иностранных дел Польши", - считает президент Польши.

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Он также добавил, что в свете приближающихся выборов президента в Украине для дипломатов наступит "очень жаркое время".

Ранее появилось сообщение о том, что президент Анджей Дуда отзывает посла Польши в Украине Яна Пекла, чья каденция истекает 31 января 2018 года.