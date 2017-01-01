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В Индонезии цунами смыло музыкантов прямо со сцены

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Видеозапись инцидента опубликовали в сети.
Точной информации состоянии музыкантов пока нет
Точной информации состоянии музыкантов пока нет
Скриншот из видео

В Индонезии 22 декабря во время мощнейшего цунами со сцены смыло музыкантов группы Seventeen.

Об этом сообщает The Indian Express, передают Українські новини.

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На  видео можно наблюдать, как артисты выступают на сцене, а затем их за считанные секунды смывает вместе с оборудованием и сценой. Далее видео обрывается. Лидер коллектива только успел прокричать: “We are Seventeen“.

Как сообщалось, в результате цунами, обрушившегося вечером 22 декабря на пляжи у берегов Зондского пролива, есть погибшие. 

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Теги: цунами, Индонезия
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