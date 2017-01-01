В Индонезии цунами смыло музыкантов прямо со сцены

Видеозапись инцидента опубликовали в сети.

Точной информации состоянии музыкантов пока нет Скриншот из видео

В Индонезии 22 декабря во время мощнейшего цунами со сцены смыло музыкантов группы Seventeen.

Об этом сообщает The Indian Express, передают Українські новини.

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На видео можно наблюдать, как артисты выступают на сцене, а затем их за считанные секунды смывает вместе с оборудованием и сценой. Далее видео обрывается. Лидер коллектива только успел прокричать: “We are Seventeen“.

Как сообщалось, в результате цунами, обрушившегося вечером 22 декабря на пляжи у берегов Зондского пролива, есть погибшие.