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Кто из народных депутатов не посещал Раду в декабре - КИУ

Комментариев: 2
В соответствии с данными общественной организации, 61 нардеп пропустил около 90% голосований.
Оказалось, что не все депутаты добросовестно ходят на работу
Оказалось, что не все депутаты добросовестно ходят на работу
depositphotos.com

В декабре 2018 года 61 народный депутат пропустил около 90% голосований. При этом около 17 депутатов вообще не присутствовали в Раде. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

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“252 народных депутата пропустили 50% голосований Верховной Рады в декабре. Из них 61 нардеп пропустил более 90% голосований“, - говорится в сообщении.

По их данным, 17 политиков не проголосовали ни разу за этот месяц.

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“Нулевые показатели голосований у Евгения Мураева, Семена Семенченко, Дениса Омельяновича, Николая Фролова, Юрия Солода, Глеба Загория, Романа Зварыча, Петра Сабашука, Игоря Шкири, Виталия Чепиноги, Дмитрий Яроша. Ни разу не проголосовали депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, содержащейся под стражей“, - отметили в Комитете.

В соответствии с официальными сообщениями, депутаты пропустили голосование по неизвестным причинам.

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Также в Комитете назвали имена депутатов, которые проголосовали только несколько раз. В их число входят Дмитрий Добкин (принял участие в 0,3% голосований), Михаил Поплавский (1%), Андрей Белецкий (2%), Вадим Рабинович (2% ), Константин Жеваго (2%), Виталий Куприй (2%), Наталья Королевская (4%), Сергей Левочкин (7%), Михаил Добкин (10%).

Всего в декабре состоялось двенадцать пленарных заседаний ВР, на котором было проведено 335 голосований.

Ранее сообщалось о том, что нардеп Барна в прямом эфире напал на “свободовца“ Левченко.

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Теги: Верховная Рада, народные депутаты, посещаемость верховной рады
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Комментариев (2)
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Yzenykkrasavchik    24.12.2018, 14:40
Оценка:  0
Yzenykkrasavchik
Да от этих лиц все равно в Раде ни чего не зависит
donizete    24.12.2018, 14:09
Оценка:  0
donizete
Мураев, Вадик Рабик и другие оппозиционеры 5-ть лет ничего не делали и не удивительно. Но учить жизни под выборы - советов от них хоть отбавляй. Поплавского надо на кол возле его же ВУЗа - Орла недобитого.
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