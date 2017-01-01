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Полиция ищет взрывчатку в зале суда Харьковской области

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
На данный момент проводится проверка
На данный момент проводится проверка
hk.npu.gov.ua

Полиция Харьковской области проверяет информацию о минировании суда. 

Об этом передает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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“Сообщение о том, что в здании на улице Сковороды в поселке Покотиловка Харьковского района заложена взрывчатка, поступило в полицию 26 декабря около 08:30“, - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Харьковского отдела полиции, кинологическая служба и взрывотехники. Проводится проверка.

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Напомним, в двух харьковских школах правоохранители ищут взрывчатку после анонимного сообщения о минировании. 

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Теги: суд, мина, взрывчатка, полиция, проверка
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